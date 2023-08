CASTELLABATE, IL 2 SETTEMBRE FESTA DELLO SPORT

Anche quest’anno a Castellabate si svolgerà una giornata interamente dedicata allo sport e alla prevenzione. Sabato 2 settembre 2023 dalle ore 10:00 presso Campo dei Rocchi a Lago avranno inizio le diverse attività interamente dedicate allo sport.

Sarà proprio il Sindaco Marco Rizzo insieme ad illustri relatori quali il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo, il Presidente Regionale CONI Campania Sergio Roncelli, il Sindaco di Laurino Gregorio Romano, il Referente Scuola dello Sport CONI Campani Marco Mansueto, la Delegata CONI provinciale di Salerno Paola Berardino, il Referente locale CONI Campania Natalino Russo ed il Responsabile promozione turistica del Comune di Castellabate Enrico Nicoletta, a parlare dello sport e a sottolineare la sua importanza. Un’attività non solo performante, ma di formazione e crescita, in grado di trasmettere valori fondamentali come il fair play, la costanza, l’impegno, sacrificio, gioco di squadra, unione e condivisione. La prevenzione diventa conditio sine qua non per la pratica sportiva in totale sicurezza: pertanto, bisogna sensibilizzare tutti a questa tematica.

Nel corso della mattinata verranno effettuate visite mediche gratuite, attività di formazione di primo soccorso e di formazione BLSD su camper attrezzato. Si svolgeranno gare di nuoto, bocce in spiaggia, attività di canoa e tennis da tavolo.

“Un appuntamento importante sullo sport e la prevenzione si ripete anche quest’anno a Castellabate. Ringrazio pertanto la federazione CONI Campania per aver organizzato in sinergia con noi questa giornata di sensibilizzazione perché qualsiasi pratica sportiva deve essere accompagnata sempre da attività di prevenzione. Sono certo che proprio grazie a giornate come queste tanto giovani si avvicineranno a questo mondo con grande entusiasmo e curiosità” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Ho sempre creduto nello sport e nei valori che esso è in grado di trasmettere. Vengo dal mondo dello sport e so bene quanto questo possa essere percorso di crescita e formazione per i giovani. A noi il dovere di continuare a sensibilizzare tutti sull’importanza della pratica sportiva e della prevenzione” afferma il consigliere Gianmarco Rodio.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...