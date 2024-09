CAVESE E AVELLINO PARI E PATTA SI SALVA PAZIENZA TECNICO IRPINO

Un gol di Gori allo scadere salva l’Avellino dalla sconfitta, la partita con la Cavese termina 1-1. La squadra di Michele Pazienza risponde al vantaggio di Marranzino e aggancia la formazione di Raffaele Di Napoli al fotofinish. Terzo pareggio consecutivo per il gruppo biancoverde che deve rimandare ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Tra sei giorni al Partenio-Lombardi arriva il Latina.

Le scelte

L’allenatore pugliese non stravolge lo schema tattico, ma cambia qualche interprete. In difesa c’è Enrici dal primo minuto, Armellino e Cancellotti completano il reparto davanti a Iannarilli. Le chiavi della regia sono affidate a Palmiero, Sounas e Rocca sono le due mezzali. D’Ausilio si sposta sulla corsia destra, Liotti rientra sulla catena mancina. In avanti coppia inedita con Redan che vince il ballottaggio con Russo e affianca Vano, soltanto dalla panchina Gori. Ancora 3-5-2 per i padroni di casa con Saio, Piana e Loreto davanti a Boffelli. Sulle corsie ci sono Rizzo e Maffei, in cabina di regia Pezzella. Vitale e Citarella sono gli interni di centrocampo, in attacco spazio per Fella e Sorrentino.

La prima azione interessante è costruita dai lupi con un traversone di D’Ausilio dalla linea di fondo, Redan è in agguato in area: l’arbitro ferma il gioco e fa riprendere con un rinvio di Boffelli. Gli aquilotti rispondono con una conclusione di Sorrentino deviata in corner. Sugli sviluppi della battuta di Pezzella, Piana colpisce di testa e D’Ausilio respinge. Gli ospiti tengono alto il baricentro e provano ad impensierire gli avversari che rispondono con azioni di contropiede. All’11’ Liotti pennella dalla propria corsia e trova Vano in area: il centravanti svetta più in alto di tutti e manda alto. Dieci giri di lancette più tardi Loreto avanza e tenta di scodellare in area, Vitale posizionato al limite corregge la traiettoria e Iannarilli blocca senza difficoltà. I padroni di casa lavorano sulle seconde palle e al 28′ Sorrentino si guadagna un calcio piazzato sulla trequarti, Pezzella si incarica della battuta e trova Piana in area: la girata del classe ’94 si spegne a lato. Alla mezz’ora D’Ausilio sbaglia il disimpegno, i blufoncè vanno via in contropiede ed Enrici è provvidenziale in chiusura su Sorrentino. Al 36′ l’Avellino si fa vedere dalle parti di Boffelli: Rocca riceve da Sounas e scarica il destro verso la porta, il portiere neutralizza centralmente. Due minuti dopo il centrocampista indossa l’abito del rifinitore con una sfera messa al centro, Vano cerca l’anticipo su Piana ma di testa manca il bersaglio. Al 40′ Citarella perde un pallone sanguinoso e dà il via ad una potenziale chance per i biancoverdi: Redan si appoggia a D’Ausilio, ostacolato però dai difensori locali. Doppia occasione nel finale di frazione per gli uomini di Pazienza: una punizione di Liotti finisce sull’esterno della rete, nel recupero Boffelli respinge su Loreto che rischia l’autogol.

Nessun cambio all’intervallo, le due squadre rientrano in campo per il secondo tempo senza modifiche. Il canovaccio della gara resta simile alla frazione iniziale: l’Avellino prova a dettare il ritmo, la Cavese attende e gioca di rimessa. I biancoblù, che perdono Saio per infortunio e inseriscono Peretti, spaventano i lupi con un sinistro di Maffei da palla inattiva. Vano, posizionato sul primo palo, copre lo specchio di porta e si rifugia in angolo. Al 57′ chiusura decisiva di Armellino che anticipa Sorrentino, pronto al tap-in sul suggerimento dalla corsia. Pazienza si gioca la carta Gori e aumenta il peso della batteria offensiva, fuori Redan. Al 62′ Vitale raccoglie la respinta dei centrali irpini e calcia di prima intenzione, mira imprecisa per il centrocampista locale. A metà secondo tempo sassata di Citarella dalla distanza, Iannarilli vola e devia lateralmente. Sul corner successivo, Loreto cerca di sorprendere l’Avellino ma senza successo. Staffetta per i biancoverdi al 68′: Llano per Sounas, con D’Ausilio che va ad occupare la casella di mezzala; Russo fa rifiatare Vano. Al 78′ Di Napoli manda Vigliotti sul terreno di gioco, il numero 24 fa coppia con Fella in zona avanzata. A dieci dal novantesimo errore di Palmiero in costruzione e Maffei innesca il neo entrato che non crea pericoli dalle parti di Iannarilli. All’82’ Gori vince un rimpallo, la sfera rimbalza verso D’Ausilio che conclude malissimo dal limite dell’area. Ultimi due cambi nel finale per Di Napoli che sceglie Diarrassouba e Marranzino. All’88’ il ventenne napoletano, al debutto in campionato e al primo pallone toccato, infila Iannarilli con un destro chirurgico che si deposita all’angolino. Pazienza termina gli slot con Cancellieri e Frascatore, al 95′ Gori capitalizza l’assist di D’Ausilio e salva l’Avellino dalla sconfitta: Cavese agguantata allo scadere, allo stadio Lamberti termina 1-1.

Il tabellino

Cavese (3-5-2): Boffelli; Saio (51′ Peretti), Piana, Loreto; Rizzo, Vitale, Pezzella, Citarella (88′ Marranzino), Maffei (88′ Diarrassouba); Fella, Sorrentino (78′ Vigliotti). A disp.: Lamberti, Di Somma, Barba, Diop, Fornito, Konate, Marchisano, Tropea, Badje, Quattrocchi, Barone. All.: Di Napoli

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Enrici (90′ Frascatore); D’Ausilio, Sounas (68′ Llano), Palmiero, Rocca, Liotti (90′ Cancellieri); Redan (58′ Gori), Vano (68′ Russo). A disp.: Marson, Guarnieri, Benedetti, Arzillo, Mutanda. All.: Pazienza

Arbitro: Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio

Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Giuseppe Luca Lisi di Firenze

Marcatori: 88′ Marranzino (C), 95′ Gori (A)

Ammoniti: Loreto, Piana (C), Sounas, Enrici, Vano, Palmiero, Cancellotti (A)

