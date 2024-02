CAVESE E’ DI NAPOLI IL NUOVO ALLENATORE

Raffaele Di Napoli è ufficialmente il nuovo allenatore della Cavese. Dopo l’inatteso esonero di Daniele Cinelli domenica 4 febbraio, i biancoblù hanno scelto l’ex Serie C.

Il comunicato ufficiale

“La Cavese 1919 rende noto che il Sig. Raffaele Di Napoli è il nuovo tecnico della prima squadra. Per lui è un ritorno in Biancoblù dopo che fu, dal 2004 al 2007, prima collaboratore e poi Vice, conquistando la promozione in C1. Esperienze con Foggia, Avellino, Empoli, Frosinone, Barletta ed Ischia. In Lega Pro al timone di Messina, Latina e Paganese, mentre lo scorso anno nel Girone C ha guidato alla salvezza il Giugliano“. “Con lui entrerà a far parte dello staff tecnico Alessandro Tatomir, capitano e leader di quella Cavese che il 15 Aprile 2006 vinse il campionato, l’ultimo vinto dagli Aquilotti.

