Il presidente più longevo della storia dell’Agropoli dice no all’invito di far parte dell’organico dell’Us Agropoli. Ma niente paura il suo contributo ci sarà. Ci ha telefonati e raccontato il suo momento: ” Sono molto contento che ci sono persone che stanno pensando all’Agropoli calcio. Conosco l’avvocato Ugo Schiavo e devo dire che si tratta di una persona molto seria e perbene in grado di dare una gorssa mano. Non conosco bene Carmelo Infante, ci ho parlato una sola volta e mi ha fatto una gran bella impressione e per quello che mi dicono si tratta di un presidente che porta entusiasmo e forze economiche serie e quindi va aiutato e sostenuto. Poi c’è il nostro Nicola Volpe, una figura di grande importanza. Io sarò vicino, darò il mio contributo come ho sempre fatto anche sottoforma di sponsor e mi fa piacere che Nicola volpe mi ha definito presidente storico, ma non avrò nessuna carica, ne voglio averla,ne posso averla.

Le mie imprese, il mio lavoro, le mie attività tutte lontano da Agropoli non mi consentono di stare all’interno della squadra e della società. Io comunque ci sarò sempre e alla fine anche se ringraziano altri ho sempre fatto la parte del leone nel mettere soldi, l’ho fatto con piacere e lo continuerò a fare”. Sarà mica una coincidenza che come sono uscite le voci su Gennaro Russo, il presidente si è fatto da parte?. Non lo dice apertamente ma quando gli ricordiamo questo glissa, cambia discorso e diventa nervoso. E’ evidente che chi ha fatto del male all’Agropoli come Gennaro Russo, chi voleva il fallimento della squadra come il consigliere comunale non può non far storcere il naso al maggiore contribuente dei 100 anni di vita dell’Agropoli e cioè Cerruti. Il sindaco è in cattiva fede, sta cercando di imporre Gennaro Russo e poi cerca di negarlo, ma ormai non lo crede più nessuno. Solo che si è sentito il nome di Gennaro Russo la piazza è in subbuglio e l’Agropoli rischia di perdere le 100.000euro di Cerruti. Il sindaco sta facendo danni enormi. Sergio Vessicchio