COLANTUONO NUOVO ALLENATORE DELLA SALERNITANA E’ LA QUARTA VOLTA

È Stefano Colantuono il successo di Giovanni Martusciello sulla panchina della Salernitana. Questa mattina, dopo la sconfitta contro il Bari di ieri, l’annuncio dell’esonero del tecnico e questa sera la nota che ufficializza l’arrivo del nuovo tecnico che poi è un ritorno. Per mister Colantuono si tratta della quarta esperienza sulla panchina granata dopo quelle delle stagioni 2018/19, 2021/22 e 2023/24 per un totale di 66 panchine.

Il tecnico ha già lavorato in carriera con il direttore sportivo Gianluca Petrachi: è accaduto al Torino nella seconda parte della stagione 2009/10, culminata col raggiungimento della finale playoff in seconda serie. Colantuono vanta 241 panchine in cadetteria – tra stagione regolare e playoff – e tre promozioni sul campo in massima divisione, due con l’Atalanta e una col Perugia.

