Uno dei temi caldi che questa estate è stato al centro della ripresa dei campionati post covid è stato il “balletto” dei titoli delle Società dilettanti che dall’Eccellenza alla Seconda Categoria hanno visto la migrazione di Società da un Comune all’altro fin troppo facile. In certi casi calpestando storia, tradizione, passione e soprattutto gli sportivi di tante città anche importanti. Il caso più eclatante è stato forse la migrazione del Savoia a Giugliano ma ci sono stati tanti casi, troppi a nostro avviso, che hanno completamente cambiato l’identità dell’Eccellenza e della Promozione campana.

Si ricordano bene quando circa un mese fa molti presidenti posero l’accento sulla questione del “balletto” dei titoli; tante le Società che hanno un nome di una città in Federazione e poi invece, di fatto, stanno in tutta altra città. Il caso più incredibile è quello del Giugliano di Eccellenza che porta in giro il nome di una delle più grosse città della Campania ma che poi di fatto gioca a Torre Annunziata e che non vogliamo chiamare Savoia per non offendere un nome, una storia, una tradizione, una tifoseria. Tra l’altro tutti conosciamo la storia travagliata di questo titolo di Eccellenza e non approfondiamo l’argomento semplicemente perché tutta la questione è in mano alla Procura Federale e sembra che dall’aule giudiziarie calcistiche la questione si potrebbe spostare anche in quelle di Procura Penale. I bene informati ci hanno detto che proprio in questi giorni ci sono fortissime indagini in corso e che porterebbero ad individuare i responsabili di questo “casotto”. Lo scenario sembra molto chiaro e la posizione del Comitato Campano potrebbe aggravarsi definitivamente. Oltre alle ripercussioni civili e penali se saranno riscontrate reati anche in quelle sedi. Riccardo Franceschini, che circa un mese fa ci ha raccontato la storia di quel titolo, potrebbe avere validi motivi per risarcimenti sportivi, civili ed economici di notevole rilievo. Ma aspettiamo che la Giustizia faccia il suo corso e vi informeremo in modo preciso e tempestivo sulla vicenda. In questo contesto le responsabilità del Comitato Regionale del duo Zigarelli/Tambaro (pardon Tambaro/Zigarelli) sono evidenti.

E vi spieghiamo il perché. A parte la situazione di cui sopra e degli aspetti civili, sportivi e penali, è utile sottolineare che il “balletto” dei titoli è possibile soprattutto per un motivo: la possibilità di una Società di giocare le partite casalinghe in un luogo diverso dalla sede di appartenenza della Società. In pratica un dirigente che vuole spostare il titolo da Casoria o Giugliano a Torre Annunziata lo riesce a fare solo se gli viene “autorizzato” di giocare in quella città. Al contrario se un gruppo dirigente vuole spostare il titolo da un comune all’altro non ha a certezza di giocare nel luogo dello spostamento non penso che questo gruppo dirigente acquisisca il titolo sportivo. Ma chi autorizza tutto questo? Il Comitato Regionale nella persona del presidente, in questo caso la Tambaro. Scusate ho sbagliato, Zigarelli. Infatti le società che hanno sede in un comune giocano in altro comune grazie all’autorizzazione cosiddetta “provvisoria” del Comitato Regionale. Il Regolamento Federale prevede che devi giocare nel comune di residenza della Società e non ci sta la disponibilità del campo in un comune confinante. Bisogna certificare i vari rifiuti dei comuni per poter arrivare al comune dove si vuole portare il titolo. E quando si tratta di Società della stessa Provincia è una forzatura al Regolamento ma almeno si rispetta il principio regolamentare della Provincia. Ma se il duo Tambaro/Zigarelli autorizza addirittura una società del casertano a giocare contro una squadra dell’alto beneventano nell’estrema provincia di Napoli significa voler “autorizzare” il commercio dei titoli con la liberalizzazione totale. E’ successo lo scorso 25 Settembre quando il Presidente Tambaro, pardon Zigarelli, ha autorizzato che la gara CASTELVOLTURNO CALCIO (Caserta) – SPORTING PIETRELCINA (Benevento) si giocasse in provincia di Napoli. Ma non in un comune facilmente raggiungibile o confinante, ma addirittura a MONTE DI PROCIDA alle 15.30. In pratica il Pietrelcina è partito la mattina alle 09.00 ed è tornato a casa la sera tardi. Come giustifica il buon Zigarelli questa autorizzazione? E come farà a negare la richiesta simile di altre Società considerato che ha creato questo pericoloso precedente? Questo è il classico esempio di come le scelte del Comitato Regionale possano incidere sul regolare andamento dei campionati. Se qualcuno aveva qualche dubbio sul perché in questa stagione sportiva ci sono stati tanti titoli “ballerini” pensiamo di aver contribuito a fare chiarezza. E’ l’ennesima dimostrazione che il duo Tambaro/Zigarelli non sanno fare il “mestiere” per il quale prendono circa 100.000 euro all’anno tra diarie, rimborsi, spese di rappresentanza a corsi di formazione e via dicendo alla faccia di tutti quei presidenti che stanno già facendoi salti mortali per mettere insieme i rimborsi spesi per fine ottobre.COMITATO REGIONALE CAMPANO, LE COLPE