COPPA ITALIA IL TRIONFO DELLA POLISPORTIVA SANTA MARIA

La Polisportiva Santa Maria Cilento vince la Coppa Italia Dilettanti regionale battendo il Nola ai calci di rigore per 4-3 nella splendida cornice del Menti di Castellammare di Stabia. Parte bene la Polisportiva Santa Maria Cilento che cerca di mettere in difficoltà la squadra nolana. Il primo tentativo è però del Nola con Lepre, la sua girata rotola sul fondo. Poi, un traversone di Dell’Orfanello prende una strana traiettoria, attento Volzone a respingere. Lo stesso numero 1 giallorosso blocca facilmente al 13’ il tiro di Melillo dal limite dell’area. Ci prova anche Varsi anticipando di testa i difensori cilentani, ma la sfera è alta. Il Santa Maria risponde con un tentativo dal limite di Strianese deviato in angolo. Occasione al 35’ per Di Giacomo che controlla bene, poi difende e calcia troppo centrale favorendo la presa di Moccia. Al 39’ ha una buona chance la squadra di Zeman con un colpo di testa di Lepre che termina di poco fuori. La ripresa si apre con un intervento prodigioso di Volzone su un diagonale ravvicinato di Varsi, poi Lepre spara in curva sulla respinta. Calcia male poi Cozzolino da fuori area su una respinta corta dei difensori. Risponde subito la squadra di De Felice con Liguori che, da ottima posizione, sciupa una buona occasione calciando centrale. Il Nola ha una grande opportunità invece con Lepre che colpisce indisturbato di testa in area andando vicinissimo al gol. Sempre di testa Varsi sfiora il vantaggio su un pallone vagante in area, ma salva la difesa cilentana. È pericoloso da calcio di punizione Ribeiro alla mezz’ora, ma la sfera termina fuori. Doppia palla gol per il Santa Maria. Il primo tentativo è di Di Giacomo con un colpo di testa salvato sulla linea, poi sempre di testa Strianese non centra la porta. Doppia palla gol nel recupero per Di Giacomo: collo esterno fuori di un soffio e piatto centrale parato da Moccia. Non bastano 90 minuti per decretare la squadra vincitrice e si vai ai supplementari. Il Nola prova a sorprendere Volzone direttamente da calcio piazzato, ma l’estremo difensore riesce a respingere. Allo scadere ci prova Di Giacomo su punizione, pallone alto. Il secondo tempo supplementare si apre con uno spunto per parte, ma il parziale non cambia. Apoteosi Santa Maria quando al 5’ Santoro con un colpo di testa supera Moccia. Ma sul più bello arriva il pari del Nola con una punizione di Cavallaro che porta la sfida ai rigori. Ai calci di rigore i giallorossi vincono per 4-3.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Volzone; Romanelli, Bisceglia, Cuomo; De Cono, D’Auria (13’ 2ts Lopetrone), Santoro, Strianese (41’ st Lebro), Liguoro (41’ st Formisano); Chkour (22’ st Ribeiro), Di Giacomo. A disp.: Lettieri, Navarrete, Siciliano, Lembo, Ciornei. All.: De Felice.

Nola (4-3-3): Moccia; Cacciatore (24’ st De Luca), Pepe, Vitolo, Dell’Orfanello ( 12’ 1ts Caccavallo); Cozzolino, Biason (48’ st Castagna), Melillo; Filosa, Lepre (33’ st Mancini), Varsi. A disp.: Guadagno, Cavallini, Pagano, Masecchia, Papa. All.: Zeman.

Arbitro: Gianmarco Amitrano di Torre Annunziata (Carrozza-Mauriello)

Marcatori: 5’ 2ts Santoro (SM), 14’ 2ts Caccavallo (N)

Espulsi: –

Ammoniti: Liguoro (SM), Cozzolino (N), Strianese (SM), Vitolo (N), De Luca (N), Caccavallo (N), Lebro (SM)

Note: 2-2 angoli. Recupero: 1’ pt e 5’ st; 2’ 1ts e 0’ 2ts.

