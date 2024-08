COPPA ITALIA LA GELBISON RIPARTE DA PALMA CAMPANIA SI GIOCA DOMENICA

Dopo il vernissage di Piazza Vittorio Emanuele la Gelbison si tutta nel calcio giocato e in attesa del campionato ecco la coppa Italia. I rossoblù esordiscono a Palma Campania e metteranno a punto la preparazione estiva continuando quel rodaggio utile per il cammino stagionale. Gli ultimi due annunci vengono dal mercato internazionale sono due giovani Karsenty Kylian Owen Roberts Apsīts a coronamento di una campagna acquisti molto mirata. A Palma Campania La Gelbison proverà a oleare gli schemi e a trovare l’intesa e l’amalgama.

Il pareggio conduce ai tiri di rigore perchè la gara è eliminazione diretta. Puglisi vuole il passaggio del turno e dalla località segreta dove si trova in vacanza ha lanciato un messaggio chiaro a giocatori e staff, vincere. Le incertezze degli ultimi due anni non vanno giù al patron e questa volta vuole ripeter le gesta di qualche anno fa quando è riuscito a portare la Gelbison nei professionisti. I tempi sono maturi per un rilancio in grande stile. Non si conoscono ancora disponibili e indisponibili ma Galderisi ha già in mente quale squadra mettere in campo ai piedi del Vesuvio da dove parte la stagione della Gelbison l’obiettivo finale è l’eruzione di felicità come tre anni fa e non poteva esserci partenza migliore che da un posto iconico come lo straordinario vulcano napoletano.

