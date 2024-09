COPPA ITALIA, LA SALERNITANA ESCE CON L’UDINESE ALLA DACIA ARENA FINISCE 3-1

In avvio ci prova un paio di volte Bravo dalla distanza, ma non impensierisce Fiorillo. L’Udinese prova a innescare Zemura sulla sinistra, senza successo, e in generale la Salernitana dà un’impressione di solidità. Al 20’ la sblocca proprio Bijol: palla al limite, destro rasoterra che si infila alla destra di Fiorillo: 1-0. L’Udinese ci prova anche con Payero – tiro alto – ma la Salernitana sfrutta l’aggressività sulla sinistra di Jaroszynski e Delmonte per mettere pressione. Al 25’ Lovric perde male una palla all’altezza dell’area di rigore, Simy riceve e sfrutta l’occasione: palla sul secondo palo e 1-1. La partita si alza un po’ di intensità, Payero al 6’ ci prova dal limite ma trova una gran risposta da Fiorillo che mette in angolo, la Salernitana è molto attenta e riesce ad arrivare in area dell’Udinese, mentre il giro palla dei friulani spesso non trova spazi. L’equilibrio è spezzato da un episodio, al 41’: brutta palla vagante nell’area dei campani, Velthuis è convinto di arrivare prima di Payero che però lo anticipa, facendogli anche male (uscirà in barella): per il Var è rigore, che Lucca trasforma per il 2-1.

In avvio di ripresa l’Udinese cambia marcia e segna il 3-1 con l’azione più bella: lancio di Zarraga da sinistra, cambio di fronte per Modesto che dalla destra trova l’assist per il perfetto inserimento dì Ekkelenkamp. La Salernitana non rinuncia a giocare, al 20’ c’è una bella azione che porta al cross da destra per il colpo di testa di Simy, che cerca il secondo palo e sbaglia di poco. Prima erano arrivati due tentativi da lontano di Kallon e Ghiglione, velleitari, ma pur con la differenza di cilindrata tra le due squadre, i campani tengono bene il campo. Davis, entrato per Lucca, ha una buona occasione al 24’ ma attende troppo e si fa stoppare da Jaroszynski. Zarraga, schierato al centro del centrocampo, manovra bene, Ekkelenkamp si inserisce con continuità e Zemura dalla sinistra spinge. E mentre il giovane Ruggeri prende fiducia e ferma prima Ekkelenkamp e poi Zarraga, Runjaic fa esordire il 16enne Palma, al posto dell’infortunio Abankwah. Al 37’ Ekkelenkamp atterra in area Maggiore, entrato da poco: è rigore, Torregrossa sceglie la sinistra ma si fa parare il tiro da Sava. Nel recupero Maggiore si fa espellere per un brutto fallo su Zemura. Si chiude con gli applausi dei tifosi friulani.