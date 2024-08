COPPA ITALIA LA SALERNITANA PASSA AI RIGORI

I rigori decidono il match tra Salernitana e Spezia. Finita 3 a 3 al termine di una partita rocambolesca e piena di colpi di scena la Salernitana agguanta dagli undici metri la qualificazione: primo tempo di marca ligure, ripresa di marca granata nel segno di Dia autore di una doppietta con tanto di esultanza polemica nei confronti dei tifosi dell’Arechi che lo avevano più volte beccato durante il match perchè ritenuto tra i responsabili della retrocessione della passata stagione.

Il momento cruciale al 24esimo della ripresa quando alla Salernitana viene assegnato un rigore sul punteggio di 3 a 1 per lo Spezia. Sul dischetto va Dia che batte il portiere ed i fischi dei tifosi granata. L’esultanza polemica del senegalese, alla sua ultima apparizione in granata prima del passaggio alla Lazio, scatena le ire del pubblico dell’Arechi che continua a beccare il giocatore: segnale evidente che le scorie della passata stagione sono non sono state affatto smaltite.

Nei minuti di recupero, dopo un gol divorato da Simy a porta vuota, Dia pareggia e continua a duellare a distanza con i tifosi granta. Si va ai rigori. Comincia lo Spezia con Di Serio che segna. Poi va Dia sul dischetto e non sbaglia. Segnano anche Hristov e Kallon. Poi tocca a Nagy che sbaglia trovando la parata di Sepe mentre Simy non sbaglia e porta avanti la Salernitana. Sul dischetto Salvatore Esposito che segna per lo Spezia. Segna anche Bronn.

Dagli unici metri Pio Esposito segna nonostante il tentativo di Sepe che per poco non para il secondo rigore. Sul dischetto va Bradaric che segna il quinto rigore su cinque e porta i granata ai sedicesimi di finale dove affronterà l’Udinese

C’è ancora tanto da lavorare per il duo Petrachi – Martusciello in un contesto non facile e con il presidente Iervolino dimissionario e beccato più volte dai tifosi di casa. Ora l’attenzione è agli sviluppi societari ma anche agli ultimi giorni di mercato per completare un organico carente in vista del campionato che comincia contro il Cittadella. Tra le note positive Amatucci e Kallon. Male la vecchia guardia con Simy che a porta praticamente vuota si divora il gol del pareggio.

La partita. Parte forte lo Spezia al 4′ minuto Candelari lancia Soleri che s’invola, salta Sepe in uscita e calcia a rete, Bronn salva sulla linea di porta in spaccata.

Ritmi blandi ma sono gli ospiti a fare la partita ed a giocare meglio trovando due gol in tre minuti: al 42esimo Candelari porta in vantaggio i suoi sfruttando una respinta di Sepe su conclusione di Falcinelli.

Al 45esimo il raddoppio con Soleri servito in area da Samuele Esposito. L’attaccante dei liguiro si gira e mette la palla sotto l’incrocio. Il primo tempo si chiude con una incursione di Dia che calcia sul primo palo al 47esimo trovando la risposta attenta di Sarr.

Il secondo tempo si apre con un cambio per la Salernitana: esce Sfait, entra Kallon. Proprio Kallon la riapre all’8′ minuto: Cross dalla sinistra di Valencia, la palla arriva a Dia che appoggia per Kallon, l’ex Bari calcia a giro e batte Sarr.

Neppure il tempo di sperare nel pareggio che al 13esimo lo Spezia si porta sul 3 a 1: Aurelio serve Soleri che da due passi batte Sepe. Gol inizialmente annullato ma, poi, assegnato dopo una lunga revisione al Var.

Martusciello toglie della maschia Maggiore e propone Legowski. Al 20esimo rigore per la Salernitana: fallo di Vignali su Amatucci, Rutella indica il penalty.

Sul dischetto va Dia, fischiato dalla Curva Sud. Il senegalese batte Sarr ed esulta in modo polemico verso i tifosi. Da registrare al 29esimo un doppio cambio per la Salernitana: escono M. Coulibaly e Njoh, entrano Simy e Bradaric.

Al 36esimo esce esce Valencia, al suo posto Braaf. Al 38′ Simy si divora il gol del pari: cross di Kallon dalla destra, testa del nigeriano che con la porta davanti spedisce a lato.

L’arbitro concede sette minuti di recupero. Al 48esimo arriva il pareggio granata, ancora con Dia che sfrutta un errore della difesa ospite e pareggia i conti esultando in modo polemico ancora una volta

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh (29′ st Bradaric); M.Coulibaly (29′ st Simy), Amatucci, Maggiore (14′ st Legowski); Valencia (36′ st Braaf), Dia, Sfait (1′ st Kallon). A disposizione: Fiorillo, Salvati, Gentile, L. Coulibaly, Jimenez, Iervolino, Guccione, Di Vico. Allenatore: Martusciello.

SPEZIA (3-4-1-2): Sarr; Wisniewski, Mateju, Bertola; Vignali, Bandinelli (27′ st Nagy), S.Esposito, Aurelio (42′ st Hristov); Candelari (32′ st Elia); Falcinelli (27′ st Di Serio), Soleri (33′ st F.P. Esposito). A disposizione: Mascardi, Mosti, Degli Innocenti, Corradini, Benvenuto, Giorgeschi. Allenatore: D’Angelo.

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna – assistenti: Cortese e Scarpa. IV uomo: Leone – Var: Gariglio/Avar: Paganessi

RETI: 42′ pt Candelari (Sp), 45′ pt, 13′ st Soleri (Sp), 8′ st Kallon (Sa), 24′ st rig. Dia (S), 48′ st Dia.

NOTE. Spettatori: 6905. Ammoniti: M. Coulibaly (S), Bertola (Sp). Angoli: 6-7. Recupero: 2′ pt

Rigori

BRADARIC (Salernitana) – GOL

F.P. ESPOSITO (Spezia) – GOL

BRONN (Salernitana) – GOL

S. ESPOSITO (Spezia) – GOL

SIMY (Salernitana) – GOL

NAGY – (Spezia) – PARATO

KALLON (Salernitana) – GOL

HRISTOV (Spezia) – GOL

DIA (Salernitana) – GOL

DI SERIO (Spezia) – GOL

