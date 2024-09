COPPA ITALIA, OGGI LA SALERNITANA SUL CAMPO DELL’UDINESE SE PASSA RITROVA L’INTER

Sulla carta non c’è storia: da un lato l’Udinese che è partita forte in serie A, dall’altro una Salernitana a ridosso della zona playout in B e che ha una delle difese più perforate della categoria. Tuttavia la coppa Italia è sempre imprevedibile, soprattutto quando il campionato incombe e la mente può involontariamente volare a gare più importanti. Per il match in terra friulana è stato designato il signor Cosso di Reggio Calabria.

COME ARRIVA L’UDINESE

Sicuramente i bianconeri attueranno un ampio turnover, ma c’è la tentazione Lucca dal primo minuto. L’attaccante ha giocato solo un tempo a Roma e ha dunque la forza fisica per sostenere l’impegno infrasettimanale. Proprio per evitare ogni sorta di sorpresa, il tecnico potrebbe comunque gettare nella mischia qualche titolarissimo per provare a chiudere il discorso senza patemi. Oltre a Lucca, dunque, in rampa di lancio ci sono anche Kabasele, Zarraga, Payero e Zemura. In attacco Davis sostituirà Thauvin, in porta occasione per Sava.

COME ARRIVA LA SALERNITANA

Granata in uno stadio che in A ha portato fortuna, con due pareggi e una vittoria negli unici tre precedenti. Uno di questi valse mezza salvezza, la famosa sfida recuperata ad aprile e decisa da un gol di Verdi al 94′. Oggi è un’altra storia e Martusciello darà spazio a qualche calciatore sin qui mai utilizzato e ad altri che hanno bisogno di mettere benzina nelle gambe. In difesa esordio assoluto con la maglia granata per Ruggeri, Jaroszynski e Ghiglione, in mediana possibile occasione dal primo minuto per Roberto Soriano mentre Tello e Maggiore completeranno il terzetto. In avanti Kallon, squalificato in campionato, è certo di una maglia, scalpita Dalmonte. Il centravanti potrebbe essere Simy, favorito su Torregrossa.Se la Salernitana passa il turno in questa gara unica incontrerà l’Inter il 4 e il 12 dicembre in caso contrario sarà l?udinese ad affrontare i campioni d’Italia in carica.Si gioca alla Dacia Arena ad Udine e saranno circa 1000 i tifosi della Salernitana al seguito della squadra.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco friulano

UDINESE (3-4-1-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ebosele, Payero, Lovric, Zemura; Ekkelenkamp; Brenner, Davis.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Hrustic, Amatucci, Maggiore; Verde, Simy, Tongya.

