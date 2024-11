COSENZA-SALERNITANA ORE 15.00 DIRETTA DAZN IN CHIARO LE PROBABILI FORMAZIONI

La Salernitana ha assoluto bisogno di punti – se possibile, tre – in casa del Cosenza per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Dopo i risultati degli anticipi del sabato, i granata si ritrovano ancora in zona playout, insieme al Modena. Martusciello ha già ribadito che la graduatoria – corta e compressa – vada in questo momento guardata solo come sprone per poter dare il massimo e per mettere in mostra una idea solida di gioco. La Salernitana arriva in porta ma non arriva a dama: non fa un gol in più degli avversari e l’unico “squillo di tromba” fuori casa, nelle ultime otto gare, risale al blitz di Palermo, firmato Tello. Oggi il centrocampista è squalificato, alla stregua del secondo portiere Fiorillo. In porta rientra Sepe, che ha affrettato il recupero dopo l’infortunio muscolare per ovviare all’emergenza tra i pali (avrebbe dovuto giocare dall’inizio il 18enne Corriere). Tongya ha fatto un provino in rifinitura ma ha avvertito ancora dolore alla caviglia sinistra. E’ rimasto a casa e rientrerà contro il Bari. La partita, che avrà inizio alle ore 15 e che è stata spostata a domenica 3 novembre per motivi di ordine pubblico, sarà trasmessa anche in chiaro da Dazn.

Le formazioni

COSENZA (3-4-2-1): 1 Micai; 4 Martino, 15 Dalle Mura, 17 Caporale; 14 Florenzi, 6 Charlys, 38 Kouan, 31 Ricci; 16 Ricciardi, 10 Fumagalli; 21 Zilli. A disposizione: 12 Baldi, 2 Cimino, 23 Venturi, 11 D’Orazio, 55 Hristov, 24 José Mauri, 9 Sankoh, 90 Begheldo, 19 Ciervo, 30 Mazzocchi, 20 Rizzo Pinna, 32 Strizzolo. Allenatore: Alvini

SALERNITANA (4-3-3): 55 Sepe; 29 Ghiglione, 13 Ruggeri, 33 Ferrari, 44 Jaroszynski; 25 Maggiore, 73 Amatucci, 21 Soriano; 31 Verde, 10 Torregrossa, 23 Dalmonte. A disposizione: 12 Corriere, 22 Salvati, 2 Gentile, 15 Bronn, 4 Velthuis, 30 Stojanovic, 17 Njoh, 8 Hrustic, 24 Braaf, 11 Kallon, 9 Simy, 20 Wlodarczyk. Allenatore: Martusciello

