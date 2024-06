COSTA D’AMALFI APPUNTAMENTO CON LA STORIA DUE AGROPOLESI GUIDANO LA SQUADRA PER LA SERIE D DIRETTA ANTENNA SUD

Il presidente Nicola Savino e il direttore generale Gianfranco Forte sono i vertici del Costa D’Amalfi sono entrambi di Agropoli e oggi al campo San Martino di Maiori si giocano la storica serie D per la squadra della costiera amalfitana. Ci sarà il tutto esaurito con solo tifosi di casa, quindi ci sono tutte le condizioni per vincere la partita e andare in serie D nella storia.

È la partita che vale un’intera stagione.Il Costa d’Amalfi affronterà il Bisceglie all’andata la partita è terminata 1-1, con calcio d’inizio alle 16, al “San Martino” di Maiori. Si riparte dall’1-1 della finale di andata disputata al “Ventura” domenica scorsa: al gol di Monaco nel primo tempo ha risposto Pepe con un colpo di testa nella ripresa. In Campania il gruppo di mister Di Meo si giocherà la promozione in D con la consapevolezza di dover vincere o pareggiare con almeno due gol per poter fare il grande salto di categoria. Per far ciò occorrerà che Sanchez e compagni sfoderino una prestazione di caratterecontro la squadra di mister Proto favorita nel pronostico odierno mentre non lo era alla vigilia del doppio confronto . Nelle file nerazzurre tornerà a disposizione del tecnico stellato Kouame, nelle file biancazzurre, invece, tornerà arruolabile Francesco Proto. Verrà promossa in D la squadra che segnerà più gol, o in caso di parità, più reti in trasferta; se si dovesse riconfermare il risultato di 1-1, al termine dei tempi regolamentari, si procederebbe con i tempi supplementari ed eventualmente con l’esecuzione dei calci di rigore.

www.antennasud.com canale 14 del DTT streaming su La trasferta in terra campana è stata interdetta ai tifosi nerazzurri del Bisceglie e sarà tramessa da antenna sud La partita verrà arbitrata da Francesco Palmisano di Saronno.

