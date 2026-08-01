1 Agosto 2026

DA IERI L’ANGRI IN RITIRO DA OGGI FIRMA PER I CALCIATORI SPICCA FRAGIELLO

admin 1 Agosto 2026

Nel nuovo Angri c0′ anche Vittorio Fraciello giocatore locale ma con esperienze importanti a Sant’Antonio Abate, Solofra e Roccapiemonte. La squadra si è ritrovata ieri agli ordini del nuovo allenatore Manna e del suo staff. Primo giorno di lavoro tra visite mediche, primi saluti e movimento in campo, per dare il via a questa nuova avvincente stagione. Da oggi cominciano anche le visite mediche e il duro lavoro.

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Un calendario intenso, studiato per permettere alla squadra di raggiungere la migliore condizione fisica, tecnica e tattica in vista dell’esordio stagionale.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante una o più persone
𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮
La preparazione ha preso  il via venerdì 𝟯𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼
con visite mediche e primo allenamento, per poi proseguire fino al 𝟮𝟮 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼
con un intenso programma di sedute singole e doppie dedicate alla preparazione atletica, tecnica e tattica.
Nel corso del ritiro sono previste diversi allenamenti congiunti:
𝟱 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 contro il 𝗚𝗿𝗶𝗰𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼, 𝟵 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 (avversario da definire), 𝟭𝟯 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 contro l’𝗔𝗳𝗿𝗮𝗴𝗼𝗹𝗲𝘀𝗲, 𝟭𝟵 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 contro il 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝟮𝟮 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 contro la 𝗦𝗶𝗯𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗮𝗰𝗼𝗹𝗶.
Dopo alcuni giorni di riposo in occasione di Ferragosto, la squadra riprenderà gli allenamenti per completare l’avvicinamento ai primi impegni ufficiali della stagione, con l’esordio in 𝗖𝗼𝗽𝗽𝗮 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 previsto nel weekend del 𝟮𝟵-𝟯𝟬 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼
I CONVOCATI
Potrebbe essere un'immagine raffigurante football, calcio e il seguente testo "ANORT 1921 CONVOCATI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO 31LUGLIO2026 31 LUGLIO 2026 ALAIA SORRENTINO 2008 1990 2008 1994 BADINI AKRAPOVIC BARILLARI DE SIMONE DI DOMENICO ESPERIMENTO 2006 2007 2008 REGA 1993 1988 CORTESE FOTI FRACIELLO 2008 1989 LIBERTI PASTORE RUGGIERO 2005 1996 2004 2001 SELLITTI 2008 1997 ESPOSITO FIGLIOLIA GIANNINI NDIAYE PETRONE TALAMO 1993 2001 1997 2007 1996 2026-2027"

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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