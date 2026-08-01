DA IERI L’ANGRI IN RITIRO DA OGGI FIRMA PER I CALCIATORI SPICCA FRAGIELLO

Nel nuovo Angri c0′ anche Vittorio Fraciello giocatore locale ma con esperienze importanti a Sant’Antonio Abate, Solofra e Roccapiemonte. La squadra si è ritrovata ieri agli ordini del nuovo allenatore Manna e del suo staff. Primo giorno di lavoro tra visite mediche, primi saluti e movimento in campo, per dare il via a questa nuova avvincente stagione. Da oggi cominciano anche le visite mediche e il duro lavoro.

Un calendario intenso, studiato per permettere alla squadra di raggiungere la migliore condizione fisica, tecnica e tattica in vista dell’esordio stagionale.

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮 La preparazione ha preso il via venerdì 𝟯𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 con visite mediche e primo allenamento, per poi proseguire fino al 𝟮𝟮 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 con un intenso programma di sedute singole e doppie dedicate alla preparazione atletica, tecnica e tattica.

Nel corso del ritiro sono previste diversi allenamenti congiunti: 𝟱 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 contro il 𝗚𝗿𝗶𝗰𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼, 𝟵 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 (avversario da definire), 𝟭𝟯 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 contro l’𝗔𝗳𝗿𝗮𝗴𝗼𝗹𝗲𝘀𝗲, 𝟭𝟵 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 contro il 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝟮𝟮 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 contro la 𝗦𝗶𝗯𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗮𝗰𝗼𝗹𝗶.

Dopo alcuni giorni di riposo in occasione di Ferragosto, la squadra riprenderà gli allenamenti per completare l’avvicinamento ai primi impegni ufficiali della stagione, con l’esordio in 𝗖𝗼𝗽𝗽𝗮 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 previsto nel weekend del 𝟮𝟵-𝟯𝟬 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 I CONVOCATI

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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