DE LUCA CELEBRA LA CAVESE PER L’ESALTANTE VITTORIA

Questa settimana un’altra squadra campana ha raggiunto il suo obiettivo stagionale. Complimenti alla Cavese per la promozione in Serie C con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato regolare. Un successo che arriva dopo tre stagioni di assenza dalla Lega Pro e quindi ancora più importante e meritato per la storia e la tradizione della squadra e della città di Cava de’ Tirreni. Lo scrive il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

