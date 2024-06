DIA SALERNITANA PROVE DI DISGELO PER EVITARE IL COLLEGIO ARBITRALE

Boulaye Dia è pronto ad andare a Roma. Questa volta non per raggiungere la sede del Collegio Arbitrale, come accaduto di recente, ma per trasferirsi alla Lazio. Un viaggio di sola andata, senza ritorno a Salerno. L’ipotesi si fa sempre più concreta e andrebbe a superare il muro creatosi tra la Salernitana e la punta. Ci lavorano da tempo i legali del club granata per chiudere una vicenda che si trascina ormai da un anno e che ha condizionato la stagione appena conclusa. Negli ultimi giorni si sono intensificati i dialoghi con i rappresentanti del giocatore e le parti sembrano vicine ad un accordo dopo gli strappi precedenti.

E’ interesse sia della Salernitana sia di Boulaye Dia risolvere la situazione evitando di arrivare alla pronuncia del Collegio Arbitrale. Ricordiamo che la società granata ha presentato un’istanza per chiedere il dimezzamento dello stipendio del calciatore e un risarcimento danni da 20 milioni di euro. La pronuncia del Collegio Arbitrale è slitatta da giugno a luglio proprio per consentire alle parti di trovare un’intesa che, a quanto sembra, è vicina. Prima ancora, il 19 giugno, il Collegio Arbitrale dovrebbe esprimersi anche sul ricorso presentato dal calciatore contro la multa ricevuta per l’intervista non autorizzata rilasciata a L’Equipe. Entrambi i procedimenti potrebbero chiudersi con un’intesa tra la Salernitana e Dia sulla base della cessione del giocatore alla Lazio. L’attaccante senegalese avrebbe preferito giocare in Premier League ma sembrerebbe disposto al trasferimento nel club di Lotito. Il condizionale è d’obbligo visto quanto successo nel corso dei mesi. Alla Lazio Dia ritroverebbe Tchaouna che ha già un accordo preliminare con la società capitolina.

