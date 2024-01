DIRIGENTE DELLA SALERNITANA INSEGUE L’ARBITRO CERCANDO LO SCONTRO FISICO MAXI SQUALIFICA

Vincenzo Laurino, punito dal Giudice Sportivo dop la partita Salernitana-Juventus “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, pur non essendo inserito in distinta, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara e contestato, rivolgendo una critica irrispettosa, l’operato arbitrale; successivamente seguiva l’Arbitro nel tunnel che adduce agli spogliatoi cercando ripetutamente il contatto fisico che non avveniva solo per l’intervento di alcuni dirigenti della propria squadra“.

CHI E’ LAURINO

Vincenzo Laurino ricopre il ruolo di coordinatore dei preparatori del settore giovanile della Salernitana. Una vetrina importante per il trentottenne avellinese, che si occupA in modo particolare di under 15 e primavera granata.

