IL PRESIDENTE NICOLA VOLPE: ” GENNARO RUSSO SAREBBE UN DANNO E UN PERICOLO INCALCOLABILE PER NOI”

L’Arrivo di Carmelo Infante doveva suonare come una sollevazione e invece si sta rivelando un incubo totale. Di fatto il re dei supermercati MD si sta rivelando proprio come dicevano davanti ai bar l’utile idiota che porta i soldi e ad Agropoli E POI fanno i porci comodi loro. E’ un disastro totale. Il sindaco Coppola, ormai in bassa fortuna per i fallimenti amministrativi, sta cercando di piazzare i suoi uomini nelle posizioni strategiche della città. E l’Agropoli, secondo i calcoli del sindaco, rappresenta uno di quei volani elettorali. Piazzato l’allenatore Cianfrone galoppino politico del consigliere Cammarota fedelissimo del sindaco, ora tenta di rimettere il consigliere comunale Gennaro Russo al settore giovanile dove si fanno voti a iosa come abbiamo sempre scritto. La pericolosità di Gennaro Russo per l’Agropoli l’hanno toccata con mano in primis Cerruti con Puglisi e poi la stessa Agropoli da circa un decennio.. Si pensi che solo un anno e mezzo fa, immediatamente prima della pandemia, il consigliere comunale Gennaro Russo aveva studiato la scomparsa dell’Agropoli per riprenderla in categorie basse e il collettivo non lo ha permesso. Ma dove sono ora quelli del collettivo? Cortazzo e compagnia bella una volta assicuratisi che Cianfrone venisse messo sulla panchina per imposizione del suo compare il consigliere Cammarota hanno fatto dare le dimissioni a Di Filippo e Cimadomo e ora si disinteressano, sono scomparsi. Perchè il collettivo non si oppone al ingresso di Gennaro Russo? Perchè il collettivo non ha riproposto Cimadomo per il settore giovanile? Quando si trattò di fare piazza pulita con Bisogno non ci pensarono su due volte ora invece fanno finta di niente ben sapendo quanto è nocivo Genanro Russo per il calcio cittadino. Il sindaco sta utilizzando i soldi di Carmelo Infante per piazzare i suoi uomini per la campagna elettorale.

Agli uomini di Carmelo Infante stanno facendo mettere quei giocatori che avevano nella Virtus Cilento e li accontentano, Costantino sarà arrivato per qualche procuratore amico, Tedesco abita quasi nel Cilento. Margiotta torna e Infante pensa di aver fatto la squadra mentre alle sue spalle fanno la campagna elettorale con il collettivo che in maniera unita porta il consigliere Cammarota (cosa per altro molto rispettabile) alle prossime elezioni. Quindi anche l’operazione anti Bisogno fu un prospetto elettorale. E dato che il settore giovanile porta molti voti il sindaco pressato da Genanro Russo lo sta imponendo. E voi pensate che intorno a questo disastro dovremmo stare zitti? Il calcio locale al nome di Gennaro Russo trema perchè entra in un tunnel dal quale non si esce facilmente. Basti pensare che lui e il figlio dalla tribuna facevano fare i cori contro Puglisi, per dirne una delel tante. Sradicare Gennaro Russo dall’Agropoli è stato difficilissimo e la città ci è riuscita dopo tanti anni, possibile che Carmelo Infante se lo fa riproporre e imporre? Nicola Volpe è impazzito al solo nome di Gennaro Russo sentito: “Sarebbe un disastro, un danno enorme, perderemo credibilità, serenità, equilibrio. Ho già detto che non sono d’accordo su questo nome, dobbiamo evitarlo assolutamente”. All’interno della società si sta correndo ai ripari per paura che Coppola possa imporre Gennaro Russo. Stanno cercando di proporre Carmine Nastro il quale, pare, abbia preso, anche lui da tempo, le distanze da Gennaro Russo. Nessuno lo vuole, il calcio trema ad Agropoli solo a sentire il nome di Gennaro Russo il quale una volta entrato comincerebbe a minare dall’interno gli equilibri dell’Agropoli per cercare poi di metterci le mani sopra completamente. E se anche il collettivo ha evitato questo vuol dire che si deve tener conto di questo passato. ma è possibile che Infante ha preso l’Agropoli per farsi mettere in mezzo? Ma gli uomini di Infante, il bravo Ugo Schiavo e i suoi collaboratori, possono consentire tutto questo? Non si rendono conto del grande disastro al quale stanno collaborando forse inconsapevolmente. Mica l’Agropoli è in eccellenza per demeriti sportivi? L’Agropoli è in eccellenza perchè ci sono troppi interessi soprattutto elettorali oltre per le manovre di una FIGC vergognosa. Sarebbe ora che Infante e i suoi uomini la finissero di farsi prendere per i prestanomi di questa gente. E Cerruti cosa fa? Non si capisce. Come sempre fa il gioco delle tre carte e dopo aver fatto una figuraccia con Puglisi ora partecipa al teatrino agropolese dove recita il ruolo di pulcinella. Sergio Vessicchio