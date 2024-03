DOMENICA DI CICLISMO DAVANTI AI TEMPLI DI PAESTUM

Si è svolta a Capaccio-Paestum, la 8^ edizione della Crono dei Templi inserita all’interno del Campionato Italiano Crono C.S.I. Su di un percorso con partenza ed arrivo proprio difronte ai templi, in uno scenario suggestivo, surrogato da una splendida giornata di sole primaverile, si sono dati battaglia duecento atleti, uomini e donne, provenienti da tutto il centro sud Italia.

La gara maschile, è stata vinta dal corridore Elite Andrea Rosolia ( Asd Ciclisti Cilentani) che con il tempo di 0:14:53.69 ha preceduto sul traguardo Pasquale Sirica (Asd B.Bike Cycling Team) e Marco Severa (Asd Picar), mentre quella femminile ha visto primeggiare su tutte Lidia Principe (Asd B.Bike Cycling Team) che con il tempo di 0:17:39.08 ha preceduto sul traguardo la rappresentante dell’ASD Esercito Isabella Iacovissi di soli 6’’, buonissima la prova ed il piazzamento di quest’ultima considerando che è da poco che partecipa a gare contro il tempo e che davanti ai templi, ha fatto meglio anche della specialista e campionessa Serenella Bortolotto (Ciclomillennio ).

Un plauso all’organizzatore Raffaele Barlotti, anche se non poche sono state le lamentele dei partecipanti, per la scarsa segnaletica e il rilevamento tempi ancora manuale, anche se fatta con precisone e cura da parte della FICR (Federazione Italiana Cronometristi), quest’ultimo non un appunto, ma uno sprone a fare sempre meglio. Si archivia questa 8^ edizione per quello che è diventato ormai un appuntamento fisso del panorama ciclistico nazionale, dando appuntamento agli appassionati il prossimo anno.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...