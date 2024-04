EBOLITANA E’ QUI LA FESTA C’E’ IL RITORNO IN ECCCELLENZA

I silentini vincono il campionato e tornano in eccellenza

Grande gioia ad Eboli: l’Ebolitana batte l’Atletico San Gregorio per tre reti a zero durante l’ultima partita stagionale di Promozione e torna in Eccellenza dopo ben 7 anni.

Promozione, Ebolitana batte l’Atiletico San Gregorio e torna in Eccellenza

L’Ebolitana torna in Eccellenza dopo 7 anni: grande festa al Dirceu per il traguardo tanto atteso. La squadra ha conquistato il primato dopo aver battuto, nell’ultima partita di Promozione, l’Atletico San Gregorio. Al secondo posto la Virtus Junior Stabia ha travolto 7-0 la retrocessa Real Palomonte. Terzo posto per la Battipagliese mentre Città di Campagna sale al quarto posto

