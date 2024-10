EBOLITANA ESONERATO DE CESARE A BATTIPAGLIA ALLENATORE IN BILICO CONTATTATI CONDEMI E SQUILLANTE

Rivoluzione in casa Ebolitana. Dopo la sconfitta di oggi pomeriggio contro la Polisportiva Santa Maria gli eburini hanno decido di sollevara dall’incarico di allenatore il salernitano Ciro De Cesare e il suo secondo Raffaele Brunetti. «Questa decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione dell’andamento della squadra e delle sue performance nelle ultime partite», si legge in una nota del club.

La stessa società che dopo aver ringraziato il tecnico per il lavoro svolto in questa prima parte del campionato di Eccellenza ha anche aggiunto: «Siamo attualmente impegnati a trovare la migliore soluzione per la guida tecnica della squadra. Nelle prossime ore, il consiglio di amministrazione valuterà le opzioni disponibili e annuncerà le decisioni prese in merito al nuovo allenatore».

A BATTIPAGLIA IN BILICO YURI CALABRESE

Il pareggio della Battipagliese sul campo del Victora Marra ha evidenziato i problemi degli ultimi giorni anche se il risultato di parità è arrivato su di un campo molto difficile. La squadra è prima in classifica insieme ad altre due compagini ma i dirigenti hanno contattao Condemi e Squillante, decisiva sarà la partita con l’Agropoli in programma domenica prossima al Pastena.

