27 Aprile 2026

EBOLITANA IN D É L’APOTEOSI

admin 26 Aprile 2026

Nell’anno del suo centenario, l’Ebolitana festeggia il ritorno in serie D. La squadra della Piana del Sele, con il pareggio conquistato in trasferta contro il Castelpoto (vantaggio ebolitano di Cavallo, pari di Befi nella ripresa), è matematicamente certa della vittoria del campionato. Un trionfo salutato con grande entusiasmo dai tifosi biancoazzurri che, dopo anni di sofferenze e delusioni, possono guardare al futuro con fiducia. Aggiunge un altro successo al suo palmares anche Egidio Pirozzi, tecnico specializzato in vittorie di campionati.

Un successo speciale per l’Ebolitana che, dopo 10 anni, tornerà a calcare i campi della serie D. Festa grande nella città della Piana del Sele dove in tanti hanno seguito in piazza la partita per poi liberare l’urlo liberatorio al triplice fischio, dando il via ai festeggiamenti per la vittoria del campionato. 

 

 

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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