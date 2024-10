ECCELLENZA ANTICIPI, PAREGGI ESTERNI PER EBOLITANA E AGROPOLI OGGI IL DERBY BATTIPAGLIESE-POLISPORTIVA SANTA MARIA

Finisce in parità (0-0) l’anticipo della sesta giornata di Eccellenza girone B tra Virtus Serino ed Ebolitana. La squadra di De Cesare non riesce a proseguire nella striscia di vittorie consecutive che quindi si ferma a due, ma in una gara non certo emozionante riesce comunque a portare a casa un punto utile a muovere la classifica.

Pareggia anche l’Agropoli. I delfini impattano (0-0) in casa della Virtus Stabia Friends e si possono anche rammaricare perché i locali hanno giocato per l’intero secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Mansi. Vince invece il Castel San Giorgio che supera 2-1 il Lions Montemiletto grazie alla doppietta di Longo.

Nel pomeriggio di oggi alle 15,30 scenderanno in campo al Pastena Battipagliese-Polisportiva Maria per le zebrette occasione importante per rimanere ai vertici della classifica di eccellenza

