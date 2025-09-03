ECCELLENZA ARRIVA UN ATTACCANTE PER LA BATTIPAGLIESE
La Battipagliese1929 è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Carmine Senatore per la stagione sportiva 2025-2026.
Nato a Cava dei Tirreni l’11-06-2000, Senatore è un attaccante cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Olimpia Agnonese e della Turris prima di vestire la maglia della Battipagliese (Eccellenza), Buccino (3 anni in Eccellenza) e Santa Maria la Carità (2 anni, compreso quello passato, in Eccellenza).
Al momento della firma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono felicissimo di tornare a giocare con questi colori e per questa piazza dopo 7 anni. Ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità!”.
Il calciatore è a disposizione del tecnico Rocco Fiume.
