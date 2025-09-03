3 Settembre 2025

ECCELLENZA ARRIVA UN ATTACCANTE PER LA BATTIPAGLIESE

admin 3 Settembre 2025

La Battipagliese1929 è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Carmine Senatore per la stagione sportiva 2025-2026.

Nato a Cava dei Tirreni l’11-06-2000, Senatore è un attaccante cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Olimpia Agnonese e della Turris prima di vestire la maglia della Battipagliese (Eccellenza), Buccino (3 anni in Eccellenza) e Santa Maria la Carità (2 anni, compreso quello passato, in Eccellenza). 

Al momento della firma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono felicissimo di tornare a giocare con questi colori e per questa piazza dopo 7 anni. Ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità!”. 

Il calciatore è a disposizione del tecnico Rocco Fiume.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img_5142

SALERNITANA COLPACCIO A COSENZA

admin 31 Agosto 2025
salernitana

SALERNITANA FUORI DALLA COPPA ITALIA

admin 17 Agosto 2025

US AGROPOLI TORNA L’ATTACCANTE VITELLI

admin 17 Agosto 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_5205

AEROPORTO DI SALERNO STABILITO IL PRIMO RECORD

admin 3 Settembre 2025
img_5203-1

ECCELLENZA ARRIVA UN ATTACCANTE PER LA BATTIPAGLIESE

admin 3 Settembre 2025
CRONACA

LENTISCOSA, SOFFOCATA DALLA MOZZARELLA MUORE MARIA GAMBARDELLA MERCALDO

admin 3 Settembre 2025
CRONACA

PONTECAGNANO, IL VIGILE ANTONIO MASILOTTI SI E’ UCCISO CON LA PISTOLA D’ORDINANZA

admin 2 Settembre 2025
img_5142-1

SALERNITANA COLPACCIO A COSENZA

admin 31 Agosto 2025