ECCELLENZA, DUE RINFORZI PER LA BATTIPAGLIESE

admin 3 Novembre 2025

La Battipagliese1929 è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Mario Vitale. Nato a Napoli il 15-03-2001, Vitale è un centrocampista che, nella sua carriera, ha vestito le casacche di Casoria (Eccellenza), Albanova (Eccellenza), Acerrana (Eccellenza), Puteolana (Eccellenza) e ha iniziato la stagione con quella della Virtus Stabia (Eccellenza, girone A). Battipagliese, doppio colpo: arrivano Vitale e OnestoAl momento della firma Vitale ha dichiarato: “Sono contento di entrare a far parte di una società storia come quella della Battipagliese. Come sempre darò il massimo sperando di raggiungere gli obiettivi prefissati”. Vitale è già a disposizione del tecnico Rocco Fiume per la gara di domenica con l’Angri. 

ONESTO

Colpo Battipagliese: l'ex Juventus Ciro Onesto approda in bianconero - CampaniaLa Battipagliese1929 è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Ciro Onesto. Nato a Napoli il 07-06-2004, Onesto è un attaccante esterno cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus prima di vestire le casacche di Palmese (Eccellenza), Lioni (Eccellenza), Gladiator (Eccellenza), Cassino (serie D) mentre ha iniziato la stagione con quella della Virtus Stabia (Eccellenza, girone A). Al momento della firma ha dichiarato: “

 

Il calciatore è già a disposizione del tecnico Rocco Fiume per la gara di domenica con l’Angri. 

