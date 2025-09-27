27 Settembre 2025

ECCELLENZA FONTANELLA ALLA BATTIPAGLIESE

admin 27 Settembre 2025

 

La Battipagliese1929 comunica il tesseramento del calciatore Giovanni Fontanella. 

Nato a Battipaglia il 30-10-2007, Fontanella è un esterno sinistro che arriva in prestito dalla Gelbison. Con la formazione vallese ha disputato i campionati under17 nazionale, juniores nazionale e nella passata stagione ha raccolto 8 presenze in prima squadra (serie D).

Al momento della firma, Fontanella ha dichiarato: “Sono felice di questa opportunità che la società e il mister mi hanno dato. Sono grato di poter giocare per la squadra della mia città. Spero di poter dare una mano importante per quello che la società ambisce di fare!”

