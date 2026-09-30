ECCELLENZA, IL SOLOFRA BLINDA BOVE
“E’incedibile”. Questa è la rispesta del Solofra a chi vorrebbe mettere le mani sul talentuoso difensore Vincenzo Bove classe 2006.Il talentuoso difensore salernitano in forza ai conciari è ritenuto un giocatore di grande futuro, un profilo molto interessante. Sa giocare esterno a destra come braccetto nella difesa a tre, ha un tiro secco e preciso capace di mandarla all’incrocio grazie ad una aereodinalmica molto corretta e precisa. Il Solofra è stato categorico, il giocatore non si muove perchè fa parte di un progetto a medio lungo termine per crescere e portare avanti un discorso di crescita dei ragazzi.
Si tratta di scelte che confermano la linea societaria: puntare su calciatori di prospettiva cresciuti all’interno del progetto gialloblù, offrendo loro la possibilità di maturare in una categoria impegnativa come l’Eccellenza. I giovani del Solofra hanno convinto la dirigenza grazie all’impegno mostrato nella scorsa stagione e rappresenteranno risorse importanti anche nella nuova annata.
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