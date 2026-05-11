ECCELLENZA, IL VERO MIRACOLO LO FA PEPE CON LA NUOVA SANSEVERINESE DA ULTIMA AI QUASI PLAY OFF

LA TRIADE VINCENTE DE CLEMENTE- PECORA-PEPE SALE SULL’OTTOVOLATE E IMPRESSIONA PER ORGANIZZAZIONE, COMPETENZA E SERIETA’. UN RISULTATO ENTUSIASMANTEE ORA UNA SQUADRA PER TENTARE IL SALTO IN SERIE D

Quando è arrivato Alfonso Pepe sulla panchina della Nuova Sanseverinese nell’autunno scorso chiamato da Luca Pecora il quale a sua volta era stato chiamato da Lello De Clemente patron della sanseverinese, il tecnico ha trovato una situazione molto negativa, giocatori super pagati che bivaccavano per aspettare lo stipendio a fine mese e già due allenatore che non erano riusciti a trovare la quadra nonostante la loro bravura. L’arrivo di Pepe, grande storia e tanti risultati importanti, ha di fatto sconvolto tutto perchè ha fatto piazza pulita, ha fatto abbassare la quota di soldi a fine mese e ha motivato la squadra rendendola fruibile per un percorso virtuoso. Ha lavorato sulla testa dei calciatori mettendo la società e il presidente nel necessario porto sicuro per la tranquillità.

Da 4 punti in classifica è arrivato a sfiorare i paly off. Un miracolo sportivo che ha anche un altro protagonista, il ds Luca Pecora famosissimo giocatore di estro, intelligenza e serietà il quale oggi fa il procuratore di calciatori ma è molto amico di De Clemente. Il presidente non ci ha pensato su due volte e lo ha chiamato alla guida della squadra e lui ha subito preso contatti con Pepe; con il quale da tempo non aveva più rapporti, le strade si erano divise da tempo, e gli ha affidato la compagine. Mosse vincenti di De Clemente e dello stesso Luca Pecora, gente seria, che sa di calcio e di vita. Alfonso Pepe poi lo conosciamo tutti, un gentleman di atri tempi ma nello stesso momento un sergente di ferro con un’esperienza consolidata nel tempo. La squadra ha recepito il cambiamento, ha assimilato l’imput del presidente e ha seguito il tandem Pecora – Pepe con abnegazione e spirito di sacrificio e il quinto posto in classifica da ultimo in pochi mesi è stato un percorso superlativo durante il quale sono cresciuti calciatori, si sono consolidati amicizie e gruppo e si è visto tanto calcio cosa che più ha fatto piacere a Lello de Clemente il quale ha messo su un organizzazione superlativa con un settore giovanile all’avanguardia e un’organizzazione perfetta e appetibile per l’intero territorio. Ora si riparte, il passato è passato ma dal passato si prende spunto. Quindi tutto confermato, Luca Pecora, Alfosnso Pepe sono già a lavoro. Si sta allestendo una squadra in grado di primeggiare nel campionato di eccellenza anche se il vero grande acquisto è il presidente Lello De Clemente, un uomo vero, un signore rispettoso dei valori dello sport e della vita. Una persona di questo livello è oro colato per lo sport e per il calcio. Sergio Vessicchio

LA CONFERMA DI PEPE

La 𝐀𝐒𝐃 𝐒𝐚𝐧𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐞𝐬𝐞 è lieta di annunciare la riconferma di mister 𝐀𝐥𝐟𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐏𝐞𝐩𝐞 alla guida della Prima Squadra.

Una scelta di continuità, fiducia e ambizione, dopo una stagione straordinaria che lo ha visto protagonista in panchina.

Carisma, competenza, mentalità e grande capacità di gestione del gruppo: qualità che hanno reso mister Pepe un punto di riferimento importante per tutto l’ambiente.

Insieme, pronti a ripartire con la stessa fame e la stessa determinazione

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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