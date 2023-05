ECCELLENZA IL VOLCEI BUCCINO SI SALVA AI PLAY OUT RETROCEDE IL MONTEMILETTO

BUCCINO VOLCEI SALVA: SENATORE E FRIEDENLIEB CONDANNANO IL MONTEMILETTO ALLA RETROCESSIONE IN PROMOZIONE

La Buccino Volcei vince per 2-0 il playout casalingo contro il LMM Montemiletto e resta in Eccellenza.

Al termine di 90 minuti drammatici, sono i volceiani a festeggiare la permanenza in quinta serie per il quarto anno di fila, condannando alla retrocessione un Montemiletto che ha lottato come ha potuto, ma che non è quasi mai riuscita ad impensierire seriamente la retroguardia rossonera.

La partita per la Buccino Volcei si è messa subito in discesa dopo 9′: corner di Senatore e colpo di testa di Friedenlieb respinto da una mano galeotta di Iannuzzi. L’arbitro decreta senza alcun dubbio calcio di rigore e Senatore realizza il tiro dagli undici metri spiazzando Calabrese. Settimo sigillo in stagione per il capocannoniere rossonero.

L’1-0 galvanizza i rossoneri, i quali, spinti sulle ali dell’entusiasmo, sfiorano il raddoppio con Sambataro al 22′, ma la sua conclusione sottomisura sul corner di Guti viene respinta sulla linea da Sanyang.

Il Montemiletto è alle corde e non riesce a creare grattacapi dalle parti di Volzone. Un primo tentativo ce lo ha Sanyang in avvio di ripresa, ma il colpo di testa del centrocampista gialloverde sulla rimessa laterale di Cardin non inquadra lo specchio della porta.

In una fase interlocutoria della partita, arriva il raddoppio dei rossoneri al 50′: punizione dalla trequarti di Guti, colpo di testa di Pelosi murato da un difensore e pallone vagante in area calciato verso la porta da Friedenlieb che piega le mani di Calabrese. È 2-0 Buccino Volcei.

I rossoneri sono sempre più in controllo della partita e i Lions sempre più in balia dell’avversario. Al 54′, Mejri finalizza al meglio un contropiede ben orchestrato, ma il guardalinee segnala una dubbia posizione di offside del laterale rossonero. La Buccino Volcei continua a spingere e Marrocco, subentrato dalla panchina, sfiora il gol della domenica con una girata volante dalla lunga distanza a lambire la traversa. Al 78′, Bevilacqua si ritrova sui piedi la migliore occasione per riaprire il discorso con un tiro dal limite dell’area ben indirizzato, ma Sessa riesce a salvare di testa sulla linea di porta. Nel finale c’è giusto il tempo per l’espulsione di Cardin per un calcione a palla lontana ai danni di Marrocco prima del triplice fischio finale.

Buccino Volcei salva e Lions Mons Militum Montemiletto retrocesso in Promozione, questo il verdetto del playout del “Paolino Via”.

Tabellino

Buccino Volcei: Volzone, Sessa, Imperiale (dall’87’ Mele), Dellacasa, Friedenlieb, Sambataro, Mejri Santonicola, Pelosi (dal 64′ Marrocco), Senatore (dal 78′ Totaro), Castillo Guti (dall’81’ Sansone). A disp.: Raveendran , Carucci, Castagna, Bellopede, De Martino. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

LMM Montemiletto: Calabrese, Ceparano (dall’87’ Capone), De Nunzio (dal 66′ C. Di Donato), C. Starita, Cardin, Iannuzzi, E. Starita, Sanyang, Kouadio (dal 78′ Saveriano), Pirone (dal 66′ Moschini), Ireba (dal 74′ Bevilacqua). A disp.: I. Di Donato, Russo, Di Guglielmo, Napolitano. Allenatore: Francesco Sgambati.

Marcatori: 9′ Senatore (r), 50′ Friedenlieb

Arbitro: sig. Giosuè Ambrosino – Torre del Greco

Assistente Arbitro 1: Giovanni Auriemma – Nola

Assistente Arbitro 2: Carmine Vanacore – Castellammare di Stabia.

Ammoniti: Pelosi, Imperiale, Friedenlieb, Mejri (B); Iannuzzi, Cardin, Sanyang, C. Starita (M).

Espulsi: 96′ Cardin (M)

Mi piace: Mi piace Caricamento...