ECCELLENZA, MONTEMILETTO SFASCIATO BUFERA SULL’ALLENATORE AMARANTE

Dove mette mano lui c’è un degrado calcistico di difficile ripresa. Se ne era accorto anche il Solofra la scorsa primavera costretto ad esonerarlo dopo un’ annata apparentemente positiva ma che nascondeva insidie enormi e malumori interni generati proprio dal tecnico angrese, sono dovuti correre ai ripari e rasserenare l’ambiente. Spogliatoi spaccati, scadente modo di fare allenamento, non prova schemi, non fa partite di prova durante la settimana, giocatori trattati al limite della sopportazione, sono tanti i suoi ex calciatori che gli puntano il dito contro quando poi lo affrontano.

Il Solofra lo ha dovuto cacciare per disperazione volendo continuare a puntare sui giovani e su una cantera di prestigio. Approdato, chissà per quale pressione, a Montemiletto piazza solitamente calda e sempre piena di importanti calciatori in 5 partite Antonino Amarante, ha collezionato 1 punto,il crollo di Battipaglia 5-0 è stata una umiliazione che ha indispettito la piazza che ora ne chiede l’esonero, l’allontanameneto.

Il Momtemiletto è forte, ha ottimi giocatori e con l’arrivo di Chiavazzo si era competata una rosa importante. La squadra non risponde perchè non ha stima del tecnico, gli stessi calciatori non sono contenti perchè nessuno vuole perdere. La tifoseria vuole il cambio di panchina che al momento ancora non si profila anche se nelle ultime ore qualche spiffero c’è stato. In paese gira la voce che buona parte della dirigenza vuole sollevarlo.L’anno scorso di questi tempi a Solofra c’era quasi la stessa situazione ma venne salvato e la squadra si riprese ma furono costretti a cacciarlo a fine stagione, forse a Montemiletto sperano nella stessa cosa, ma la mancanza di un gioco, la crisi di identità della squadra e soprattutto il difficile modo di rapportarsi di Amarante con i calciatori, a parte un gruppo ristretto e la solita spia che lui mette sempre in ogni spogliatoio in qui è stato, sono i segnali chiari che la situazione sta degenerando. Sembra addirittura che alcuni calciatori ancora disoccupati si sono rifiutati di andare anche negli ultimi giorni proprio per la presenza del’allenatore. Se èin bilico o no al momento non si capisce ma le voci di dentro sono molto insistenti su un cambio di panchina che sarà inevitabile se la squadra non si riprende e con queste premesse la vediamo molto dura. Sergio Vessicchio

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