Ora entra la magistratura ordinaria sul comportamento del comitato regionale campano. L’Agropoli, contrariamente a quanto aveva sperato lo stesso Zigarelli e tutto il comitato regionale campano tanto è vero che avevano mandato una arbitro di Sala Consilina, ha pareggiato la partita con il Volcei creando un problema serio. Se il collegio di garanzia del coni da ragione all’Agropoli saranno i delfini a entrare al terzo posto per effetto della differenza reti con lo stesso Volcei. Fin qui nessun problema, il problema nasce nel momento in cui il presidente del comitato regionale campano, uomo di Sibilia nemico di Gravina amico storico di Cerruti ex presidente dell’Agropoli autorizza il via ai play off senza tenere conto del verdetto del collegio di garanzia del coni. A quel punto si giocherebbe con un calendario totalmente diverso da quello che andrebbe stilato se invece il coni darà ragione all’Agropoli.

E quindi le società chiederebbero i danni e Zigarelli sarebbe costretto a scappare di notte. Tutto questo è stato fatto presente alla magistratura ordinaria alla quale è stata protocollata una richiesta di attenzione sui movimenti di Zigarelli. Una cosa però va detta, Zigarelli non commetterà nessuna illegalità se darà il via ai play off, ci sono già dei comitati che si sono regolati non tenendo conto dei ricorsi al collegio di garanzia del coni. Il rischio però è quello che se il collegio di garanzia del Coni darà ragione all’Agropoli saltano tutti i play off già giocati e si annullerebbero tutte le gare. Viceversa se Zigarelli fa partire i play off e il collegio di garanzia da ragione al Volcei lo stesso Zigarelli si salverebbe dalla figuraccia e dalle dimissioni. Si salverebbe il secondo grado di giustizia sportiva e si salverebbe la sua posizione. Sullo sfondo c’è comunque l’accanimento del comitato regionale campano contro l’Agropoli, in 4 anni sono state fatte delle cose assurde in basso vi proponiamo un video dove il compianto Pippo Viscido racconta la porcata ai danni della Virtus Avellino, e dell’Agropoli, solo perchè Gravina e Cerruti sono amici da anni. Di questo è stata informata la magistratura ordinaria con tanto di dossier. Per cui Zigarelli faccia, per una volta, prevalere il buonsenso sull’odio verso l’Agropoli e Gravina e non dia inizio ai play off. Fra l’altro l’Agropoli non ha nemmeno una grande squadra e non parte favorita, quest’anno è stato fatto un discorso di risparmi vista la situazione economica, tanto lui i bagni se li va a fare a Castellabate ospite della Polisportiva Santa Maria la quale in due anni ha raggiunto risultati straordinari con un lavoro molto ben coordinato e vincente tanto da meritare a tavolino la vittoria del campionato dello scorso anno con la classifica cristallizzata e la salvezza di quest’anno con i play out fatti sparire. Zigarelli è carta letta. Sergio Vessicchio