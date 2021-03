In questi giorni si parla tanto del ritorno in campo delle squadre di Eccellenza. Dopo un giro di carte tra la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti che facevano la corsa a chi rimaneva con il cerino in mano, alla fine come al solito il problema è andato in quel posto alle Società. Infatti il Comitato Regionale del Presidente Zigarelli ha inviato una lettera alle Società chiedendo l’adesione al Campionato con determinate regole. In pratica pagate l’iscrizione e mantenete la categoria. Poi se non giocate non è un problema. In questo modo Zigarelli, Tambaro e compagnia si possono garantire i lauti stipendi. Solo le iscrizioni di Eccellenza ammontano a circa mezzo milione di euro; una somma che il Comitato deve assolutamente incassare per rimpinguare le casse e poter pagare le Diarie, i rimborsi spese e gli “stipenducci” dei vari organi federali.



Una leggerezza impressionante dei dirigenti federali, che per interessi di bottega sono disposti a tutto, seppur consapevoli che oggi non ci sono le condizioni per fare ripartire il campionato di Eccellenza, non si offre nessuna garanzia sulla tutela sanitaria dei tesserati, appartenenti quasi nella stragrande maggioranza a società disorganizzate e senza un euro, smaniose solo di ricominciare. Una volta appreso che non ci saranno le retrocessioni, semplicemente per divertirsi, senza alcun onere, con il solo ed unico risultato di calpestare la dignità di tanti giovani e padri di famiglia, che non si vedono per nulla tutelati ma nemmeno assicurati e remunerati, che hanno il solo unico torto di farne del calcio la loro passione ed in tantissimi casi il loro unico lavoro.

Il danno e la beffa per le società vittime, a questo punto, di questi opportunisti dirigenti federali e la sottile fregatura alle società si evidenzia nel fatto che danno loro la facoltà di decidere se aderire alla ripartenza o meno, senza assumersi nessuna responsabilità diretta e facendola ricadere solo ed esclusivamente sui presidenti e sui propri tesserati.



Questi incompetenti dirigenti, pur di dimostrare che sono stati capaci di ripartire, vogliono trasformare il campionato di eccellenza in un disorganizzato torneo estivo, dove chi vuole partecipare partecipa, senza regole, senza alcuna tutela e senza soldi, alla faccia del riconoscimento di interesse nazionale di cui è stato recentemente insignito, fino a ieri, il massimo campionato regionale.

Una vera e propria presa in giro partita da Roma con il solito autore Cosimo Sibilia, ormai bocciato dal calcio italiano contro Gravina, messo all’angolo dal suo partito Forza Italia al quale chiedeva di fare il sottosegretario allo sport dove è andata la Vezzali, che per fare cassa in tutta Italia si è inventata questa falsa ripartenza dell’Eccellenza. In pratica la LND incasserà circa 10 milioni di euro da questa ripartenza, senza garanzie sanitarie per calciatori, tecnici, addetti ai lavori e le loro famiglie. Le colpe di eventuali problemi di contagio sanitario andranno a ricadere solo ed esclusivamente sulle teste dei Presidenti, responsabili in sede civile e penale. E per questo motivo sono tantissime le società che ormai si stanno rifiutando di giocare. Sergio Vessicchio