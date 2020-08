A spingere per Milano è il padre di Messi.Il giocatore in rotta con il Barcellona non si è presentato nel ritiro e tutte le strade portano al Manchester City,Ma ha firmato un pre contratto con l’Inter ancor prima che finisse la stagione scorsa.Il padre da tempo ha gà preso casa a Milano,il presidente dell’Inter da tempo è alla ricerca di sponsor in Cina e sta mettendo su una serie di partenerschip per pagare il giocatore argentino anche lui voglioso di volersi misurare in un campionato più difficile e più importante di quello spagnolo.

Siciuramente il passaggio si presenta difficile ma voci molto vicine all’Inter parlano di trattativa già avviata da molto tempo e sarebbe in dirittura d’arrivo.Non a caso il Manchester City sta utilizzando tutte le armi a proprio favore per far saltare la trattativa con l’Inter forte però di uno sponsor molto pesante il padre del giocatore.Come finirà questa vicenda?Lo sapremo presto,un fatto è certo,c’è un pre contratto che Messi ha firmato con l’Inter. E questo è più di un indizio,è una certezza.Sergio Vessicchio