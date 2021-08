La replica dell’avv. Cirillo non si fa attendere al patteggiamento di Zigarelli e parla apertamente di campionati falsati cosa che poi circola da tempo in campania nelle discussioni delle società e dei tifosi. Zigarelli sta gettando alle ortiche un lavoro cinquantennale del comito regionale campano. Questa la replica di Cirillo:

Con il Comunicato FIGC del 26 Luglio 2021 n.19/AA il calcio dilettantistico ha perso tutta la sua credibilità, e ha sancito “per legge” che i vertici federali possono imbrogliare, falsificare e ammettere a proprio piacimento le Società campane nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, senza pagarne le conseguenze, e continuando a nei comportamenti illeciti. Come avevo preannunciato nel precedente comunicato il presidente del Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli era sotto indagine per accertate irregolarità in merito alle iscrizioni ai campionati, con la Procura Federale che ha chiesto 12 mesi di squalifica, per aver falsato i campionati 2019/2020. E, come si evince dal Comunicato della FIGC, Zigarelli è colpevole di:

1) per avere lo stesso consentito, approvando personalmente le richieste presentate dalle compagini, che le alcune società venissero ammesse ai campionati regionali di Eccellenza e Promozione della Regione Campania per la stagione sportiva 2019 – 2020 rateizzando tutto quanto dovuto per l’iscrizione e non soltanto l’”assicurazione tesserati” e l’”acconto spese per attività regionale ed organizzazione” in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 28, comma 2 lett. b) e c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

2) per avere lo stesso consentito alle società citate nel precedente capo di incolpazione di partecipare ai campionati ai quali erano state ammesse senza provvedere al versamento tempestivo degli importi per i quali avevano ottenuto la rateizzazione, nonché per non aver dato seguito agli avvisi di prelievo coattivo inviati alla maggior parte di tali compagini e per aver consentito che le medesime disputassero le gare successive al ricevimento degli stessi; tanto determinando una situazione per la quale alla fine della stagione sportiva 2019/2020 le squadre delle seguenti società avevano preso parte al campionato al quale erano state ammesse senza versare importi dovuti per l’iscrizione. In pratica Zigarelli ha fatto figli e figliastri al momento di iscrizioni, rateizzazioni, ripescaggio nel campionato 2019/2020 e pertanto ha determinato una partecipazione falsata ai campionati a Società che non ne avevano diritto. A fronte di queste accuse Zigarelli ha ammesso le colpe ed ha chiesto di “patteggiare”, e la FIGC ha applicato la comoda sanzione di € 4500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Carmine ZIGARELLI. Un vero scandalo all’italiana in quanto si permette a un Presidente di un Comitato Regionale di poter candidamente cambiare il destino di intere comunità, di violare apertamente, ed in maniera grave, le Norme Federali, e poi cavarsela allegramente con una semplice pena pecuniaria. Da evidenziare che Zigarelli i 4.500 euro che deve pagare per aver falsato i campionati li guadagna in un mese da Presidente del Comitato Regionale Campania. Una vera beffa per i tanti presidenti di Società che hanno regolarmente pagato le quote di iscrizione ai campionati, per le tante Società che magari non fecero richiesta di ripescaggio perché magari non avevano l’intera somma da pagare con assegno circolare come prevede il Regolamento. E infine un’ulteriore beffa per tutte quelle Società che durante il campionato si vedono arrivare la richiesta di somme con prelievo coattivo da parte dei Commissari di Campo a pena la non partecipazione alla gara. Questo Regolamento valeva solo per le Società che “dovevano” rispettare il Regolamento. Per le “Società amiche” di Zigarelli si poteva essere riammessi e non pagare, si poteva rateizzare comodamente, si poteva evitare di non giocare una gara di campionato per somme non versate alla Federazione. Tutto questo è inaccettabile e l’unica soluzione sono le dimissioni di Zigarelli; avrebbe dovuto pensarci la FIGC a radiare dal mondo del calcio questo signore che nella sua vita calcistica ha acquisito l’unico “merito” di essere “vicino” a Cosimo Sibilia. Un’altra inchiesta sollecitata dal sottoscritto nei confronti di Zigarelli e Tambaro sta verificando le iscrizioni al Registro CONI di molte Società che grazie a questa iscrizione hanno acquisito il diritto di voto nelle elezioni del Presidente ma soprattutto hanno ricevuto i fondi Covid da parte dello Stato. Le Società campane non meritano mortificazioni di questo genere ed in passato di fronte alle stesse altri presidenti sono stati squalificati e commissariati. Le Società campane devono insorgere di fronte al duo Zigarelli-Tambaro che stanno distruggendo il calcio campano solo per “interessi personali economici e politici”. Grazie al ruolo che questi signori hanno “usurpato” nel calcio stanno utilizzando lo stesso per scalate politiche che sono la vera antitesi dello sport e del calcio dilettantistico.