Elezioni Figc Campania: Le Società possono mandare a casa Zigarelli e Tambaro. Si profila uno sfidante appoggiato da molte Società campane. Finalmente Zigarelli e la Tambaro avranno una contrapposizione politica alla loro gestione. E’ notizia di queste ore che sarà ufficializzata nei prossime ore che l’avvocato Vincenzo Cirillo sostenuta da tante Società campane stanche di Tambaro e Zigarelli. E’ una corsa contro il tempo da parte di Cirillo e della sua squadra perché devono raccogliere 100 designazioni entro il 30 Dicembre limite fissato dalla Lnd per presentare le candidature. Ovviamente il buon Zigarelli ha fissato nella sua Avellino le sede dell’Assemblea che si terrà il prossimo 4 Gennaio al Palazzetto dello Sport “Del Mauro” di Avellino. Le Società hanno la possibilità di mandare a casa Zigarelli, Tambaro e tutto il Consiglio Direttivo che in questi anni hanno portato il Comitato Campania in un disordine mai visto. Con il loro voto le Società possono mandare a casa coloro che in questi mesi hanno lavorato senza mai ridursi i loro rimborsi nonostante l’affannosa posizione delle società oberate di impegni economici in questo difficilissimo momento, era un dovere etico e morale rinunciare agli oltre 60.000 euro all’anno in Diarie, Rimborsi derivati dagli impegni quasi tutti mantenuti delle Società Campane.

Zigarelli e Tambaro sono riusciti a prendere il potere in Campania grazie alla commedia inscenata dalla Tambaro nei confronti dell’ex presidente Gagliano che poi è stato completamente discolpato dalla giustizia italiana. La candidatura di Cirillo sarà sostenuta da moltissime società di Salerno, Caserta, Benevento e Napoli: dirigenti, tecnici, allenatori, calciatori stanno sostenendo la candidatura di Cirillo per mandare a casa una volta per tutte l’autista di Sibilia e la giornalista di Villaricca. Il dilemma sarà risolto nei prossimi giorni quando bisogna verificare se Cirillo riuscirà a raccogliere almeno 100 designazioni tra le Società di Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio Femminile della Campania. Con il periodo natalizio e con le restrizioni dovute al Covid, Cirillo dovrà riuscire a raccogliere le 100 designazioni delle Società utili alla sua candidatura. Le Società aventi diritto al voto in Campania sono di poco superiore alle 400. Fino al 30 Dicembre sarà una corsa alla ricerca delle designazioni delle Società da parte di Cirillo e del gruppo di Società che lo sostiene. Stefano Morra