Un momento storico importante e decisivo. per la terza volta nella sua storia la Salernitana è in serie A. l’ultima volta il 10 maggio del 1998, oggi 10 maggio 2021 23 anni dopo, esatti come un orologio svizzero. Dall’inizio della stagione lo avevamo detto ed è successo. Si vedeva che la squadra aveva le stimmate per essere promossa. Tutti, proprio tutti i protagonisti di questa cavalcata vanno elogiati. Lotito e Mezzaroma l’hanno presa dal fallimento in serie D e l’anno portata in serie A in 10 anni esatti. Fabiani la prese in C2 e l’ha portata fino in serie A. Per Castori è la terza promozione in serie A dopo Cesena e Carpi, per lui uno storico record. Con il Pescara è finita 0-3 e non importa chi ha segnato, come ha segnato, l’importante che hanno segnato e hanno regalato, nell’anno più brutto, la serie A alla Salernitana. Salerno è impazzita di gioia, con le la provincia e oggi festeggiano questi tifosi che l’hanno sempre amata, mai strumentalizzata, mai usata. E’ la festa delle signore, delle nonne, dei signori, dei nonni, di ragazzi, di studenti, operai, disoccupati, occupati, universitari, nullafacenti. Da Salerno Città a tutti i comuni della provincia. Questo è un successo storico, fondamentale, strategico. E chi è contro la società rispettabilmente si goda comunque la vittoria. Sergio Vessicchio

