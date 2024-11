FOLLIA BATTIPAGLIESE FANNO DIMETTERE CALABRESE E PRENDONO PIETROPINTO TIFOSI IN RIVOLTA

La piazza è in subbuglio. Pressioni per far dimettere l’allenatore primo in classifica con la squadra portata dalla prima categoria all’eccellenza per prendere Pietropinto allenatore ormai ex, in disuso e in pensione. Le voci di un esonero circolavano da tempo tanto che la società aveva contattato Squillante e Condemi ma probabilmente la prima posizione della squadra non rendevano possibile l’esonero perciò è camuffato con le dimissioni. La sostituzione lascia molto perplessi. La tifoseria pur non vedendo Yuri Calabrese di buon occhio certamente non ha gradito il siparietto e il teatrino delle ultime ore fra l’altro cacciato un battipagliese per far posto ad un ebolitano e anche se questo è superabile per buonsenso è la scarsa valenza di Pietropinto la chiave di tutto il malumore.

