GAETANO ORISTANIO ESORDISCE IN SERIE A DAL 1 MINUTO E LA VALLE DEL CALORE IMPAZZISCE

IL PAPA’ ROSARIO E’ STATO UNO DEI LEADER DELL’AGROPOLI

La valle del calore è in festa per l0’esordio in serie A di Gaetano oristanio il figlio di Rosario leader dell’Agropoli calcio negli anni 90. C’era attesa anche ad Agropoli per effetto del fatto che Gaetano le sue vacanze e il suo tempo libero lo trascorre proprio ad Agropoli. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter con il quale ha vinto praticamente tutto è passato in serie A olandese per due anni, quest’anno l’Inter lo ha dato in prestito al Cagliari e ieri ha fatto l’esordio dal primo minuto in serie A.

È arrivato l’esordio in serie A di Gaetano Oristanio, il calciatore di Roccadaapide, classe 2002, arrivato in questa stagione al Cagliari, in prestito dall’Inter. Gaetano è stato schierato dal primo minuto dal tecnico della squadra isolana, Claudio Ranieri, nella gara valida per la prima giornata del campionato di serie A allo stadio Olimpico “Grande Torino” contro la formazione granata guidata in panchina da Ivan Juric. Gaetano, con la maglia numero 19, ha ben figurato sulla trequarti, al fianco di Luvumbo. Comunità di Roccadaspide e Felitto in festa, ma sicuramente tutto il nostro territorio, che ha scoperto un talento cristallino, capace di scalare in pochi anni, con merito, i vertici del calcio che conta.

