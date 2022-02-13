GELBISON E CAVESE AVANZANO, POKER DELLA NOCERINA,PERDE LA POLISPORTIVA SANTA MARIA/VIDEO
La Gelbison batte di misura il Biancavilla sciupando molti goal. La Cavese travolge la Sancataldese 4-0 e la Polisportiva santa Maria perde ancora 2-1 a Paternò. La Nocerina rifila un bel poker al Rotonda 4-2. In bassorisultati e classifica e filmato di Gelbison-Biancavilla
Classifica
|14:30
|Finale
|Gelbison Vallo Della Lucania
|2 – 1
|Biancavilla 1990
|14:30
|Rinviata
|Portici
|–
|Castrovillari
|14:30
|Finale
|Acireale
|2 – 0
|Trapani
|14:30
|Non disputata
|Cittanova Calcio
|–
|FC Messina
|14:30
|Finale
|Lamezia Terme
|0 – 0
|Giarre 1946
|14:30
|Finale
|San Luca
|0 – 0
|Licata
|14:30
|Finale
|Paternò
|2 – 1
|Pol. Santa Maria
|14:30
|Finale
|Cavese
|4 – 0
|Sancataldese
|15:00
|Finale
|Città di Sant’Agata
|4 – 0
|Rende
|PT
|G
|V
|N
|P
|F
|S
|DR
|Gelbison
|49
|21
|15
|4
|2
|37
|12
|25
|Cavese 1919
|44
|21
|13
|5
|3
|30
|13
|17
|Città Di Acireale 1946
|43
|21
|12
|7
|2
|33
|17
|16
|F.C. Lamezia Terme
|42
|22
|12
|6
|4
|31
|20
|11
|Paternò Calcio
|37
|22
|10
|7
|5
|32
|24
|8
|Licata Calcio
|31
|20
|8
|7
|5
|36
|23
|13
|Città Di S. Agata
|30
|21
|8
|6
|7
|27
|21
|6
|Cittanova Calcio
|30
|21
|9
|3
|9
|27
|29
|-2
|Pol. Santa Maria Cilento
|29
|20
|8
|5
|7
|30
|27
|3
|Portici 1906
|27
|21
|7
|6
|8
|21
|22
|-1
|San Luca
|26
|20
|6
|8
|6
|23
|22
|1
|Sancataldese Calcio
|25
|22
|7
|4
|11
|18
|36
|-18
|Real Aversa 1925
|24
|21
|6
|6
|9
|19
|24
|-5
|F.C. Trapani 1905
|23
|18
|6
|5
|7
|20
|18
|2
|Rende Calcio 1968
|21
|22
|5
|6
|11
|22
|30
|-8
|Castrovillari Calcio
|19
|22
|4
|7
|11
|22
|37
|-15
|Giarre 1946
|13
|20
|2
|7
|11
|10
|28
|-18
|Biancavilla 1990 Sporting
|13
|21
|3
|4
|14
|20
|39
|-19
|Troina (-6)
|10
|22
|3
|7
|12
|22
|38
|-16