GELBISON GIAMPÀ NUOVO ALLENATORE

❤️🔵 CHIUSO L’ACCORDO, DOMENICO GIAMPÀ È IL NEO MISTER ROSSOBLÙ

La Gelbison annuncia di aver affidato la guida della Prima Squadra a Mister Domenico Giampà.

Dopo le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane questa sera è arrivata la firma del contratto e la stretta di mano con il Presidente Maurizio Puglisi.

Il tecnico calabrese nella scorsa stagione ha guidato il San Marzano, nel girone G di Serie D. Due anni fa, invece, ha concluso il campionato al secondo posto con la Paganese sempre nel girone G, sfiorando la vittoria campionato.

Nel campionato precedente, alla guida del Città di S. Agata in Serie D ha disputato le semifinali play-off del Girone I.

Mister Giampà vanta anche una lunga e prestigiosa carriera da giocatore, in Serie A ha indossato la maglia del Messina, dell’Ascoli, Modena e Salernitana.

🎙️“Siamo molti soddisfatti della nostra scelta – le parole del Presidente Puglisi – mister Giampà è un allenatore preparato, concreto e con tanta voglia di ottenere grandi risultati”.

🎙️“Ringrazio il presidente Puglisi per avermi affittato questo importante incarico – le prime parole in rossoblù di Mister Giampà – conosco bene la Gelbison e il progetto che si sta portando avanti. Sono qui per lavorare e non deludere le aspettative”

Al nuovo allenatore che nei prossimi giorni sarà presentato in conferenza stampa un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblù!

