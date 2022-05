GELBISON IN C UNA FAVOLA CHE SI REALIZZA, MA FATE SCENDERE DI SPIRITO GIÙ DAL CARRO!

Il sogno Gelbison la favola targata Maurizio Puglisi resterà impressa nella storia della cittadina di Vallo della Lucania ma anche del Cilento tutto. Un impresa storica, un miracolo calcistico senza precedenti che riecheggerà per sempre nella storia grazie alla determinazione di un uomo solo al comando (come scrivemmo in un nostro editoriale ) che ha valorizzato e creduto in un territorio portando il professionismo per la prima volta nella storia del Cilento. Quando ad Agropoli negli anni passati difendevamo a spada tratta Puglisi e il suo modo di fare calcio siamo stati tacciati e insultati in ogni modo, ma in cuor nostro sapevamo che quanto fatto a Vallo sarebbe potuto succedere ad Agropoli con i delfini, ma questa è un altra storia e il tempo ci ha dato inesorabilmente ragione. La Gelbison grazie al triennio Puglisi tra tante cose buone fatte e anche qualche errore (Martino su tutti), abbraccia per la prima volta nella sua storia il professionismo, un sogno diventato realtà per tutti, ma forse pure troppo, anche per chi non lo merita. Tra i festeggiamenti ed una bambola di troppo purtroppo ci duole vedere un personaggio che ha utilizzato da sempre la Gelbison per scopi politici (e viceversa) salire festoso sul carro dei vincitori. Mostrare la maglia con la lettera “C” con tanto di pollice su è l’unica nota stonata di questi festeggiamenti che merita Vallo della Lucania e il Cilento. Qualcuno forse dimentica che qualche anno fa tal Agostino Di Spirito (nella foto ) fu defenestrato a calci in culo dalla Gelbison e che con una manovra vergognosa cercó (invano) di cancellare la Gelbison dalla geografia del calcio. Fu cacciato e provó a far saltare il banco cercando di non far iscrivere la Gelbison al campionato di serie D, che ritrovó solo grazie ad un ricorso in seguito. Morto Sansone allora devono morire tutti i filistei, questo è quello che tentò di fare Di Spirito, un attentato alla Gelbison, come denunciammo pure in passato. Solo per questo motivo non gli si dovrebbe dare accesso al “Morra” in alcun modo! Una volta cacciato Di Spirito ha pensato bene di “affollare” salotti televisivi locali dai quali attaccava tutto e tutti solo per frustrazione e ripicca a chi l’aveva messo alla porta. Nelle sue “trasmissioni”, che davano sfogo ai suoi deliri, era un incetta di attacchi a dirigenza, allenatori, giocatori, e chi più ne ha più ne metta con tanto di istigazione alla violenza (ricordate le frasi scandalo dopo un derby con l’Agropoli?). Puglisi, da persona intelligente qual è cercando di canalizzare gli umori a vantaggio dell’ambiente, ha pensato bene di metterlo a cuccia dandogli l’osso che corrisponde a qualche pass a bordo campo e facendolo sostare in sala stampa. Puglisi lo ha soggiogato facendolo “pazziare” appresso alla squadra e questa mossa si è rilevata vincente mettendo a guinzaglio Snoopy (nonostante a inizio stagione provò pure ad attaccare Gianluca Esposito in sala stampa per poi essere riportato all’ordine).

Ma nonostante il contentino di cui sopra Di Spirito si è reso lo stesso protagonista in negativo facendo danni, e Puglisi e la Gelbison sanno bene di cosa parliamo. In molti si domandano perché l’Acireale abbia un astio sportivo particolare con la Gelbison, perché al ritorno li abbiano fatti spogliare in uno sgabuzzino e mandato le loro persone al seguito a seguire la partita in un parcheggio. La domanda è la seguente: sapete di chi è la colpa di tutto questo? La risposta è semplice, di tal Agostino Di Spirito da Cuccaro Vetere il quale nella passata stagione a fine partita della sfida d’andata con l’Acireale vinta al “Morra” aggredì addetto stampa e capitano (Savanarola) dell’Acireale, tutto sotto gli occhi della dirigenza della Gelbison e anche del presidente Puglisi (ci sono i filmati). La Gelbison se ha trovato la guerra e ha subito un trattamento vergognoso ad Acireale, mettendo ad un certo punto anche in discussione il campionato, è attribuibile solo al comportamento di questo “dirigente/tifoso/accompagnatore” (?) non si sa che figura e che ruolo rivesta all’interno della Gelbison. Di Spirito quindi scenda dal carro dei vincitori e salga su quello del palio di Cuccaro Vetere, un ciuccio sarebbe più appropriato per questo personaggio che rappresenta in toto il gentil quadrupede e tutto ciò che non dovrebbe esserci alla Gelbison. Una presenza sgradevole ed enigmatica che stona nettamente con i festeggiamenti dei vallesi e con una favola meravigliosa colma di significati firmata Maurizio Puglisi, persona di alto spessore e di grande livello lontano anni luce da tanta bassezza e da tale mediocrità. Si la C sul petto ha un grande valore per chi la porta. Nel caso di Di Spirito e C di Ciuccio da Cuccaro Vetere dove fanno il palio del ciuccio. Alla fine tutto torna. Sergio Vessicchio