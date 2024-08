GELBISON IN PIAZZA PER TORNARE IN LEGA PRO

Grande festa per il Gelbison Day che si è tenuto Sabato 24 Agosto in “Piazza Vittorio Emanuele “ nel pieno centro di Vallo Della Lucania.

Tanti i presenti, spinti dalla curiosità di conoscere il nuovo ambizioso progetto e la nuova rosa allestita dal patron Maurizio Puglisi.

Presentate ai tifosi le formazioni rossoblu

La serata, condita da momenti di spettacolo e video emozionali, ha visto la Gelbison presentare ai tifosi tutte le categorie che la società ha iscritte al proprio club, inclusa la nuova realtà acquisita l’anno scorso, ovvero la squadra femminile. Infine è stata presentata la prima squadra con a capo il Mister Giuseppe Galderisi accolto con grande entusiasmo dal popolo rossoblu.

Durante l’evento il presidente Maurizio Puglisi ha ribadito la voglia di tornare nel calcio che conta, con la volontà di portare avanti un progetto a lungo termine che permetta alla società vallese di restare in pianta stabile, in Serie C.

Il nuovo progetto è stato accolto con molto entusiasmo e passione dalla piazza di Vallo Della Lucania, con tifosi e appassionati che si sono radunati in massa per vedere i prossimi beniamini che proveranno a regalare di nuovo il sogno Serie C alla Gelbison

A margine della serata, premiate realtà sportive virtuose del territorio e storici tifosi rossoblu. Riconoscimenti anche per In Campo, trasmissione sportiva di InfoCilento dedicata al calcio dilettantistico.



Ora è tempo di scendere in campo, con la Gelbison che probabilmente in autunno potrà sul proprio fortino, lo stadio “Morra”, dove i lavori procedono spediti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...