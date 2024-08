GELBISON, SALTA LA PANCHINA VIA GIAMPA’

Con un comunicato ufficiale diramato sui propri canali ufficiali, la Gelbison ha annunciato la risoluzione consensuale con l’allenatore Domenico Giampà. Di seguito, il comunicato del club lucano sull’addio anticipato all’ormai ex allenatore Domenico Giampà. “La Gelbison comunica che, a decorrere da oggi 7 agosto si è risolto consensualmente il rapporto con l’allenatore della prima squadra Domenico Giampà. La Società ringrazia il tecnico, persona stimabile e di elevata qualità umana, per l’impegno profuso fino alla data odierna augurandogli le migliori fortune umane e professionali. La squadra nelle more della scelta della nuova guida tecnica sarà affidata all’allenatore in seconda Agostino Spicuzza”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...