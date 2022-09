GELBISON STREPITOSA IL TARANTO RISPEDITO IN PUGLIA CON TRE PAPPINE

Super Gelbison batte il Taranto, lo travolge, lo rispedisce a casa mortificato e senza respiro tra la contestazione dei propri tifosi. E’ stata una partita inizialmente soporifera poi la Gelbison ha sbloccato, Corgnelutti su azione d’angolo, l‘ex Potenza svetta più in alto di tutti in area e beffa Vannucchi. Cambia il canovaccio della partita perchè la Gelbison comincia a credere nelle sue potenzialità. Il goal iniziale consente di salutare nel migliore dei modi il nuovo allenatore cambiato in settimana, una lunga settimana . Il Taranto tenta di reagire e nella seconda metà del primo tempo sembrava poter mettere in difficoltà i vallesi i quali hanno però controllato nl migliore dei modi e sono andati al riposo in vantaggio. La ripresa è stata un crescendo di situazione pro Gelbison, il 3-5-2 è stato applicato benissimo nella fase di non possesso con schemi molto preciso nella fase di possesso.



Al 60′ goal dellaGelbison Faella!-Lungo lancio di Papa dalla sinistra, Vona si fa sorprendere in velocità da Faella che approfitta di un’uscita errata di Vannucchi per firmare il raddoppio. Il pallonetto è preciso. Il 3-0 è un capolavoro straordinario di Forniti. Sinistro-killer del 21 rossoblu, che non lascia scampo a Vannucchi, ancora una volta non proprio esente da colpe. Fornito non segnava in Serie C dal 2017, quando militava nel Catania. Nel finale il risultato può essere anche più rotondo ma va bene cosi, prima vittoria in campionato storica per i pantaleonini, meritata ampia e da confermare. Un passaggio storico capace di aprire u varco nella crescita della squadra. Il Taranto ha molti problemi in special modo sulla qualità di cui difetta, Capuano deve lavorare molto per riportarla in carreggiata anche se in questa partita sono più i meriti della Gelbison che i demeriti del Taranto. Sergio Vessicchio

