La Gelbison fa sul serio e approfitta del mercato aperto fino al 31 marzo per rinforzare ancora la rosa dopo aver raggiunta la seconda posizione di classifica. L’attaccante classe ‘93 Antonio Mesina, tra i bomber di categoria più profilici degli ultimi anni, da oggi è un giocatore della Gelbison. La società del Presidente Maurizio Puglisi è inarrestabile e mette a segno un altro importante colpo di mercato. Sul calciatore era forte la concorrenza di società blasonate come Acireale, Fc Messina e Licata. Il

direttore sportivo Nicoló Pascuccio è riuscito a chiudere una trattativa non facile per via delle moltissime richieste arrivate al calciatore.

Con quasi 100 gol realizzati in oltre 200 presenze tra Lega Pro, Serie D ed Eccellenza, vanta una lunga esperienza condita da tante reti. Mesina ha iniziato la stagione con la maglia della Torres, squadra sarda di Serie D, dove è approdato dopo l’esperienza tra i professionisti con l’Arezzo, squadra di Lega Pro in cui si era accasato dopo l’annata esplosiva 2018/2019 con il Castiadas, in cui ha conquistato il titolo di cannoniere della serie D con 23 reti realizzate.

L’attaccante originario di Nuoro ha iniziato la sua carriera in serie D, ancora fuoriquota, con il Budoni, squadra in cui ha militato per 4 anni. Dopo 9 gol segnati nella stagione 2011-12 arriva anche una parentesi per lui nella primavera dell’Ascoli. Tornato nell’isola dal 2013 al 2015 passa in Eccellenza e mette a segno la bellezza di 50 reti in due stagioni, e poi a Castiadas dove vince il campionato e il titolo di capocannoniere con 33 reti, a cui somma le 7 in coppa Italia e 6 nei playoff nazionali. Mesina arriva alla Gelbison nel pieno della sua maturità calcistica e il suo sarà un importante contributo di esperienza. La società del Presidente Puglisi, con questo ulteriore innesto di qualità, continua a rinforzarsi decisa a disputare una stagione da protagonista.