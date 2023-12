GIOCA CON L’AVELLINO MA SOTTO HA LA MAGLIA DELLA SALERNITANA E’ BUFERA

Gioca nell’Avellino ma da sotto la maglia ufficiale ha quella della Salernitana: è bufera social. Il tutto nasce dalla rivalità che esiste tra le due tifoserie campane.

Avellino, tifosi furiosi con un ex Salernitana: tutta colpa di una maglietta…

Il ragazzo è di un comune salernitano della piana del sele,Sotto la maglia dell’Avellino (squadra delle giovanili) portava quella della Salernitana. Protagonista “dell’inconveniente” che è diventato virale sui social è Daniel Saponara, calciatore classe 2004, che milita nellaPrimavera Irpina. La pagina youth-usavellino1912 ha postato una foto che immortala il giovanissimo mentre si asciuga il sudore con la maglia ufficiale, lasciando però intravedere da sotto una t-shirt con il logo dei “rivali” granata.

Le scuse

Il giovane probabilmente non immaginava quanto è seguito, con i vari commenti offensivi causati anche dalla rivalità secolare che esiste tra le due tifoserie. Dopo essere diventato il mirino di molti ultras irpini ha deciso di scusarsi tramite i social: “Purtroppo ho sbagliato. Sui social nelle ultime ore si parla di me. Non per i miei piccoli traguardi sportivi, ma per una maglia che indossavo sotto quella prestigiosa dell’Us Avellino. Inutile dare spiegazioni, sarebbe del tutto inutile. Ho commesso una leggerezza, un errore imperdonabile. In queste ore sono rimasto impietrito davanti ai messaggi che ho ricevuto. Al tempo stesso mi hanno aiutato a comprendere cosa significhe essere un calciatore di questo club, anche se delle giovanili. Non volevo mancare di rispetto nessuno, figuriamoci se avessi voluto farlo con il club che mi ha dato una grande opportunità e con una città di tutto rispetto. Vi chiedo umilmente scusa. Perdonatemi”.

