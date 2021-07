Nella disorganizzazione totale l’Agropoli tenta di approcciarsi al prossimo campionato di eccellenza. Scelto l’allenatore, sempre dalla pagina fi facebook rivelano l’organigramma, di fatto è una fusione con dentro anche truffaldini ,disonesti e vigliacchi che pongono la squadra lontana dalla pulizia etica e morale in cui l’aveva portata Maurizio Puglisi. E visto che i soldi sono i loro e che non gli interessa cosa si pensa in città e cosa è giusto o no, vadano avanti. Con Carmelo Infante, Ugo Schiavo e anche Nicola Volpe abbiamo parlato chiaro, fuori i truffaldini e disonesti e invece sono dentro per cui non ci resta che prendere le distanze da tale vergognosa truppa imbatardita di qualche ladro e non solo.

LA LETTERA DEI GIOCATORI DELLO SCORSO CAMPIONATO

Carissimo Sergio, A distanza di un mese dall’ultima partita di Brusciano, in cui ci ha visti uscire a testa alta dai play off, aspettiamo ancora i rimborsi relativi al mese di giugno. In data 18 giugno 2021 il “venditor di immobili,direttore sportivo, vicepresidente e allenatore dalla tribuna” nelle quattro mura dello spogliatoio del Guariglia ci assicurava che le spettanze relative al mese giugno sarebbero arrivate,gli abbiamo creduto sulla parola. Ma le promesse non state mantenute! Mai presente al campo nelle difficoltà,ma sempre attento a salire sul carro quando si vinceva con foto e stati sui social! Ora dov’é?… Dove sono finiti i rimborsi?… Quanto dobbiamo attendere ancora?…

Siamo andati avanti e abbiamo lottato e onorato una maglia… Un popolo e una storia! Ricordiamo ancora le lacrime del Presidente Volpe dopo il trionfo di Cervinara e dopo la delusione di Brusciano. Ricordiamo Paolo Fusco e qualche altro per l’amore e le energie profuse per la causa Agropoli. Siamo contenti dell’avvento in tempi brevi di una nuova società e nuovi investitori perché Agropoli merita il meglio. Ma non dimenticatevi degli uomini del Centenario… Meritiamo rispetto… FORZA AGROPOLI SEMPRE! I calciatori

DURA REPLICA DI VINCENZO DI FILIPPO: “MENTONO”

Tirato in ballo, contestato dai giocatori, l’ex ds dell’Agropoli Vincenzo Di Filippo si è così espresso: “Queste persone mentono e poi vi spiegherò dettagliatamente cosa è successo, ma sono dei bugiardi”.