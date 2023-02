GRANDISSIMA GELBISON A MONTEROSI ULIANO MATCH WINNER 0-1

Parte nel migliore dei modi il ritorno sulla panchina della Gelbison per il tecnico nolano Gianluca Esposito, il quale nel match a Viterbo con il Monterosi, in una sorta di scontro salvezza tra due squadre appaiate e in lotta per lo stesso obiettivo la permanenza in terza serie centra una vittoria pesante per arrivare all’obiettivo.

E’ una sconfitta che brucia più delle altre pr il Monterosi. Perche quello del Rocchi era uno scontro salvezza tra due squadre che lottano per uscire dalla zona playout.

I campani staccano seppure di poco il quintetto di squadre che chiudono il girone c di serie c.

La sfida parte con entrambe le formazioni impegnate a studiare le mosse. La prima a prendere fiducia è quella ospite che al 18esimo va in vantaggio con Uliano che sfrutta bene una ripartenza e centra un pallonetto che non lascia scampo a Forte.

Si chiudono i vallesi, che sembrano quasi voler custodire il momentaneo vantaggio e resistono alle giocate di Tonin, Piroli e Lipani che però mancano tutti di precisione nei venti metri finali.

Nella ripresa il copione non cambia con la Gelbison che tiene il gol di vantaggio sfiorando il raddoppio ancora con Uliano mentre il Monterosi nella parte conclusiva si rende pericoloso con Verde. Nelle ultime battute i padroni di casa terminano in 9 viste le espulsioni in pieno recupero di Tartaglia e Borri.

Termina cosi 0-1 con Esposito a festeggiare il ritorno in panchina. Il Monterosi di Menichini resta bloccato a 30 in zona playout ancora in attesa di una vittoria che manca dal 15 gennaio.

E per Esposito, doppio successo, in quanto per l’allenatore dei cilentani si tratta della prima vittoria in assoluto in panchina tra i professionisti e lo ha detto in conferenza stampa dove pur con grande pudore ha mostrato tutta la sua gioia per questo risultato. «I ragazzi hanno fatto una prestazione sontuosa in un match che non è stato bello dal punto di vista spettacolare, ma del resto quando si gioca per ottenere punti capita di assistere a partite dove viene penalizzato lo spettacolo. E’ un primo passo verso la salvezza che resta molto difficile e non dobbiamo illuderci dopo questa vittoria la strada resta lunga e per raggiungerla dobbiamo rimanere cinici e concentrati».

