Faccia gialla sindaco di Agropoli e Carmelo Infante finanziatore dell’Agropoli calcio sono diventati i curatori fallimentari dell’Agropoli calcio la quale dopo 102 anni di storia si avvia al fallimento. La città è totalmente delusa e sconfortata dal comportament del finanziatore numero 1 della squadra Carmelo Infante. Alla fine caccia i soldi per divertirsi comprando questo e quel calciatore ma poi si fa imporre le scelte dalla politica. L’errore di prendere Cianfrone fu una pagina triste della storia dell’Us Agropoli e Carmelo Infante si prese merda in faccia, scarsi risultati e fu costretto a cambiarlo. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Questa volta faccia gialla, pressato da Gennaro Russo che lo tiene al guinzaglio come un cagnolino, ha promesso a Infante 5 altri finanziatori barattando la cosa con l’ingresso di Gennaro Russo. Quel poco di tifoseria rimasta è sdegnata per questo. Gennaro Russo per ben tre volte pur di mettere le mani sull’Agropoli ha rischiato di far finire il lungo percorso dell’Unione sportiva Agropoli. Spiegheremo successivamente cosa ha combinato.

Mutalipassi che non sa nemmeno chi lo ha creato, sa dell’esistenza dell’U.S. Agropoli come Hitler sapeva di pace nel mondo. Carmelo Infante sa dell’US Agropoli come Cristiano Malgioglio sa di figa. Tutti e due dell’Agropoli non sanno niente altrimenti non avrebbero coinvolto Gennaro Russo gettando tifoseria e sconcerto nella Città, nell’ambiente, nel settore giovanile. Carmelo Infante continua a dire che le scelte le fa lui. Invece lui caccia solo i soldi. Si inchina ai diktat della politica, non conosce nessun giocatore e si prende quelli che gli avvoltoi procuratori gli propongono, ha cercato di portare delle innovazioni ma sono rimeste lettera morta e ora con Gennaro Russo deve stare attento perchè la squadra e la società gliela sfila da mano con i suoi magheggi e con i suoi atteggiamenti che ad Agropoli tutti conoscono. Mutalipassi è un danno per la città e questo è ben noto, ha fatto più danni in un mese di sindacato che gli altri in 100 anni di republica. La cosa eclatante è che tutti sono contro a Gennaro Russo tra dirigenti, calciatori, aiutanti e ci chiamano continuamente ma solo il finanziatore Infante non se ne è accorto o lo sa e fa finta di niente perchè forse deve ottenere qualccosa dalla politica e il prezzo da pagare è tenere Gennaro Russo nell’Agropoli ignaro del fatto che è l’anticamera del fallimento perchè prima o poi è li che si arriva. Puglisi e Canale con Cerruti dovettero cacciarlo per disperazione per evitare il tracolloe Adamo Coppola ex sindaco cimise non poco per tenerlo a bada e lontano dall’Agropoli come gli chiedevano tutti. Loro si che erano dirigenti e finanziatori di livello e non si fecero sorprendere, ma Carmelo Infante il quale tutto il blocco ha fatto la Virtus Cilento, sarà terreno fertile per Gennaro Russo spazzarlo via senza pietà. Gennaro Russo si cucinerà Carmelo Infante e lo farà cuocere piano piano sulla brace. Alla fine Carmelo Infante perderà tutto, titolo, simbolo e soldi, faccia gialla Mutalipassi, come sempre, si tirerà indietro e farà come è abituato a fare e l’Agropoli fallirà inesorabilmente. Noi però non saremo responsabili, stiamo dicendo questo da sempre e non avremo colpe nella scomparsa dell’Agropoli perchè stiamo gridando ai quattro venti quanto si verificherà. Quando l’Agropoli non si potrà iscrivere o qualcuno (Gennaro Russo) si venderà il titolo, vi andrete a rileggere questo articolo e come sempre ci darete ragione. Sergio Vessicchio