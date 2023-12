IERVOLINO ABBANDONA LA SALERNITANA E SE NE VA IN VACANZA

Danilo Iervolino scappa dalla squadra sabato 30 dicembre non sarà allo stadio Bentegodi per seguire dal vivo Verona-Salernitana, delicato scontro salvezza

Il presidente del club granata trascorrerà il Capodanno negli States con la famiglia, dove è arrivato subito dopo Natale, e da lì vedrà il match in tv. Spera di esultare col fuso orario e, perché no, magari scrivere pure un nuovo post sui social.

La sua bacheca è ferma al 10 ottobre, quando annunciò il cambio in panchina con «l’affettuoso ringraziamento a mister Paulo Sousa e il caloroso benvenuto a Inzaghi».A Verona la proprietà dovrebbe essere rappresentata dall’ad Milan, perchè anche la presenza di Sabatini è in forte dubbio a causa dello stato influenzale che lo sta debilitando. La speranza è che possano esserci piacevoli post e non preoccupanti triangolazioni telefoniche intercontinentali.

